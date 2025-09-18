Jackie Chan demuestra la dureza, la película The Shadow’s Edge Rajai Box Office Rap Rp2.49 billones

China, Viva – Jackie Chan Volviendo para mostrarse como una gran ley, una leyenda eterna. En medio de la fuerte competencia de la película de Hollywood que inundó el mercado chino, el actor senior aún podía dominar a través del último trabajo titulado The Shadow’s Edge.

La producción cinematográfica de Iqiyi Pictures ocupa con éxito la posición superior de la taquilla de China en el período de fin de semana del 12 al 14 de septiembre de 2025. Solo en tres días, la ventaja de la sombra logró embolsar un ingreso de 61.3 millones de yuanes o alrededor de Rp134.8 mil millones. Esta figura muestra el gran entusiasmo de la comunidad por volver a verificar la acción típica de Jackie Chan. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Sin embargo, el récord de fin de semana es solo el comienzo de una ola de éxito. Según el informe de la firma de análisis de Gateway Artisan, el ingreso bruto total de la ventaja de la sombra desde el primer día de detección ha penetrado en 1,133 mil millones de yuanes, o más de Rp2.49 billones. Este resultado también lo convierte en una de las mejores películas nacionales de venta en China a lo largo de 2025.

Película Jackie Chan, The Shadows Edge.

Llevando el género de acción con un drama emocional, el borde de la sombra interpretó a Jackie Chan como un ex agente secreto que vivió solo después de la jubilación. Su vida cambió cuando nuevamente fue arrastrado a una conspiración internacional que amenazó a su familia. Esta película no solo presenta una típica escena del partido de Jackie Chan con una acción física tensa, sino también el lado emocional del sacrificio y el coraje en la vejez.

Es una combinación única que parece haber logrado atraer al público a través de las generaciones. No solo llegaron a presenciar la tensa acción, sino también la historia que tocó el corazón.

No se detenga en el país, el eco de la ventaja de la sombra se unió al mercado global. Basado en informes ComscorEsta película logró ocupar el quinto lugar en la taquilla del mundo. Este logro confirma que el encanto de Jackie Chan sigue siendo un imán fuerte en la pantalla grande, más allá de los límites del país y la cultura.

Este éxito extraordinario no solo se suma a la longitud de la lista de logros de Jackie Chan, sino que también es una prueba clara de que a pesar de que la edad continúa creciendo, el atractivo del actor de 71 años como estrella de acción internacional sigue siendo insustituible.