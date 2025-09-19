Jackie Chan analiza el papel de ‘Shadow’s Edge’ y 64 años de carrera

Jackie Chan Inicialmente fue reacio a interpretar a otro oficial de policía. Pero cuando el director Larry Yang se le acercó con «The Shadow’s Edge», la leyenda de la acción se encontró atraída al territorio familiar para su próxima colaboración después de «Ride On» de 2023.

«Al principio, no quería interpretar a otro oficial de policía porque he hecho tantas historias de policía», cuenta Chan Variedad. «Pero la forma en que lo presentó fue muy convincente. Me hizo querer probar una vez más, ver qué nuevos elementos podría traer al público».

El thriller de crimen, que se reproduce en el spland de cine abierto en el Festival Internacional de Cine de Busan y ha ocupado el puesto número 1 en la taquilla de China durante cuatro fines de semana consecutivos, encuentra a Chan interpretando al legendario oficial de policía Wong Tak-Chung, quien se retira de la jubilación para investigar un atraco de alto riesgo en la icónica Wynn Macau. Cuando una tripulación de ladrones roba miles de millones de dólares mientras evade tanto la policía como el sistema de vigilancia ocular del cielo de última generación, Wong sospecha que la mente maestra es el legendario criminal Fu Longsheng (Tony Leung Ka-Fi), que desapareció misteriosamente hace años.

Para Chan, el contraste de la historia entre las habilidades de investigación tradicionales y los sistemas de vigilancia avanzados refleja su propio viaje profesional equilibrando el trabajo de acrobacias de la vieja escuela con tecnología moderna de cine. «Comencé en películas hace mucho tiempo, este año marca mi 64 años en la industria. Ha sido un viaje tan largo y he sido testigo de todo el desarrollo del cine», reflexiona. «El ritmo de la nueva tecnología todavía me sorprende, y muchas técnicas se sienten tan frescas para mí. Pero en las películas de acción, no importa cómo se desarrolle la tecnología, el elemento humano nunca se puede reemplazar».

La reunión con Yang, cuya característica debut «Mountain Cry» cerró Biff en 2015, fue impulsada por el respeto mutuo por el perfeccionismo y la ética del trabajo. «El director Larry Yang es muy trabajador y serio. Es joven, pero realmente admiro su persistencia y impulso para seguir creando», dice Chan. «Entonces, cuando me trajo este nuevo guión y quería colaborar nuevamente, acepté felizmente».

El enfoque de Yang resuena profundamente con la propia metodología de Chan. «Trabaja extremadamente duro. En el set, es muy serio, y no se enfoca solo en dirigir: presta atención a todo lo que sucede a su alrededor. Incluso se ocupa de las cosas que realmente no son su responsabilidad. Es un perfeccionista, y admiro que. Después de que terminamos nuestra primera película, dentro de dos meses ya había escrito un nuevo esquema y me trajo a mí. Me gustan las personas que trabajan hardas, lo cual está acordado por la que acordé acordado para colaborar con él nuevamente». «

A pesar de sus años de avance y lesiones acumuladas por décadas de acrobacias, Chan sostiene que la autenticidad sigue siendo primordial en el cine de acción. «Para las películas de acción, el actor sigue siendo la base. Siempre he creído que los actores de acción nunca pueden ser reemplazados. No importa cuán avanzada se vuelva la tecnología y el equipo, solo pueden apoyar y mejorar la película, no pueden reemplazar por completo a los artistas de acrobacias profesionales».

Sin embargo, está cada vez más interesado en evolucionar su oficio. «En los últimos años, he querido transformar. A medida que envejezco y con tantas lesiones del pasado, alguna acción ya no es fácil para mí», admite. «Así que he tratado de cambiar, mostrar al público diferentes lados de mí: comedias familiares, dramas puros sin ninguna acción que pueda hacer llorar a las personas. Espero que estos cambios le dan al público una sensación de frescura y sorpresa, y les recuerdan que no soy solo un actor de acción, soy un actor primero, que también conoce la acción».

Esta evolución refleja una filosofía más amplia que ha guiado a Chan a lo largo de su carrera. Recientemente honrado en Locarno por su contribución de por vida al cine, sigue siendo impulsado por los mismos instintos perfeccionistas que han definido su trabajo. «Me siento muy afortunado de haber recibido este premio. Comencé a trabajar en la industria como actor infantil: nunca imaginé que lograría lo que tengo hoy, o recibí tanto amor del público. En aquel entonces, solo necesitaba un trabajo para sobrevivir. Pero me encantaba aprender. Tenía curiosidad por todos los departamentos en el set, y quería que mis películas fueran lo más perfectas posible».

Ese compromiso con la excelencia ha sido inquebrantable. «Siempre me dije a mí mismo: cada toma debe hacerse bien: no se puede aflojar solo porque es peligroso o agotador. De lo contrario, cada vez que miras esa toma más tarde, te arrepentirás. Tal vez esta actitud todos estos años es la razón por la cual el público ha apreciado mis películas. Este premio se siente como reconocimiento de esa persistencia».

El enfoque se extiende a su legendario equipo de acrobacias de Jackie Chan, que ha evolucionado dramáticamente durante las décadas. «Después del éxito de ‘Snake in the Eagle’s Shadow’ y ‘Brayen Master’, comencé a hacer películas de acción sin parar. Eso significaba que necesitaba muchos especialistas hábiles con experiencia cinematográfica para ayudar a lograr toda la acción y escenas peligrosas. Así que formé mi propio equipo de acrobacias», explica. «Todos eran increíblemente talentosos, y juntos podríamos disparar rápidamente un gran volumen de material de acción. A lo largo de los años, el equipo creció, desde poco más de una docena de personas al principio hasta ahora más de 300. Ya se mudó de la primera generación a la octava».

Mirando hacia atrás en su extensa filmografía, que abarca desde clásicos de Hong Kong como «Story policial» hasta éxitos globales como «Rush Hour» y «The Karate Kid», Chan destaca a los «milagros» como particularmente significativos. “Una vez hice una película que escribí, dirigí y protagonicé la llamada ‘Milacles’. Estaba muy orgulloso de eso. Me dio un fuerte sentido de logro «.

El proceso creativo sigue siendo tan convincente como siempre para el veterano artista. «Hay varias películas que he estado desarrollando durante años que permanecen sin terminar. Quiero que sean perfectas, así que sigo revisando los guiones. Pero mientras estoy filmando otras películas, esos proyectos se retrasan. A veces sigo reescribiendo un guión que amo durante años sin bloquearlo. No sé si alguna vez las terminaré, pero espero que sí».

En cuanto a los proyectos inmediatos, Chan tiene una lista completa por delante. «Hay algunos proyectos confirmados: por ejemplo, una película de acción de comedia en China, otra película de acción pura y dos o tres proyectos en el extranjero actualmente en conversaciones. Honestamente, cada proyecto que acepto es uno que realmente me gusta, y espero completarlos bien y compartirlos con audiencias».

Su consejo para la próxima generación de estrellas de acción refleja décadas de sabiduría ganada con esfuerzo. «Hay tantos actores excelentes. No creo que nadie deba intentar heredar el camino o el estilo de otra persona: todos son diferentes, sus viajes son diferentes y las alturas a las que pueden alcanzar no se pueden predecir. Creo que mientras esta nueva generación de actores de acción trabaje duro y se comprometa a hacer que cada película sea lo mejor que pueda ser, tendrán grandes futuros. Lideren nuevas escuelas de acción de sus propias formas».

«The Shadow’s Edge» también presenta a Zhang Zifeng mientras Qiuguo, hija del ex socio fallecido de Wong, y Jun del grupo K-Pop Seventeen. La película es producida por Iqiyi Pictures, Shanghai Tao Piao Piao Movie & TV Culture Co., y Beijing Weawun Pictures Co., con ventas internacionales manejadas por Golden Network Asia Limited.