Jack White le devuelve a Trump, dice que es un «peligro para el mundo»

Jack White ha criticado al presidente Donald Trump En las redes sociales, llamarlo un peligro «no solo para Estados Unidos sino para todo el mundo y eso no es una exageración».

A principios de esta semana, White había publicado una foto de la Oficina Oval en Instagram, llamándola «asquerosa» después de que Trump la transformó en un «vestuario de luchadores profesionales y vulgares, hojas de oro y llamativas». El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, respondió en un comunicado al Bestia diariaLlamándolo un «perdedor ha been, ha sido» que ha estado «disfrazando como un verdadero artista».

White respondió el miércoles con un largo mensaje en la plataforma de redes sociales, afirmando que le pareció «divertido» que le tomó llamar la decoración de la Casa Blanca, en lugar de «sus tácticas de hielo de Gestapo» o «su intento de golpe e insurrección de la mafia», recibir una respuesta.

«¿Qué tan pequeña, patética y de piel delgada podría obtener esta administración?» Él escribió. «‘Masquiando como un verdadero artista’? ¡Gracias por darme mi grabado de lápida! Bueno, aquí está mi opinión, Trump se hace pasar por un ser humano».

Llamó a Cheung y a la secretaria de prensa Karoline Leavitt «toadies profesionales mentirosos», y descargó un ataque mordaz contra Trump y sus seguidores.

«Ese Orange Grifter ha gastado más dinero de los contribuyentes en el golf que ayudar a cualquiera en el país», afirmó. “Mejore. Cualquier cosa. No hay progreso con él, solo humo, espejos y exenciones de impuestos para los ultra ricos. Así que MAGA Folk, disfrute de su pavimentación de concreto del Rose Garden, su salón de baile de 200 millones de dólares en la Casa Blanca y su club de rico en spray de su suplicista de oro. Odias … ¡Dios mío, estén orgullosos de ustedes mismos, cómo cristianos de todos ustedes «.

White marcó a Trump un «estafador» y un «fascista de baja vida», terminando su regla con una conclusión puntiaguda: «Y no, tampoco soy un demócrata, soy un ser humano criado en Detroit, soy un artista que ha sido propietario de su propio negocio como su propio taller de tapicería y una etiqueta de grabación desde que tenía 21 años de edad que tiene suficiente sentido de la calle cuando un monte de 3 cartas es un triunfador barato y un Thief de Manthols y un Thief». «

Su publicación de Instagram no debería ser una sorpresa para cualquiera que esté familiarizado con los tratos anteriores de White con Trump. En septiembre de 2024, él y su miembro de la banda de White Stripes Meg White presentaron una demanda contra Trump, acusándolo de «apropiación flagrante mal» de su canción «Seven Nation Army» después de que su subdirector de comunicaciones lo usó en un video desde ello eliminado en X que muestra a Trump saliendo a la melodía.