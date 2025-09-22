Jack Patten y Lauren McQueen luchan por la libertad

MGM+ ha estrenado el trailer oficial de «Robin Hood» Establecido para su estreno el 2 de noviembre en los EE. UU. Con dos episodios, con nuevos episodios para estrenarse semanalmente durante el final de la temporada el 28 de diciembre.

«Robin Hood» cuenta «la historia clásica del héroe de Outlaw Roguish que robó a los ricos y le dio a los pobres, y la historia de amor épica entre él y un mariano valiente y atrevido. Después de la invasión normanda de Inglaterra, Rob, un hijo de Saxon Forester, y la hija Mariana, la hija de un Normano Lord, cae en el amor y trabaja juntos para luchar por la justicia y la libertad», por logmon Logline. «A medida que Rob se eleva como el líder de una banda de forajidos rebeldes, Marian se infiltra en el poder en la corte, mientras ambos trabajan juntos para frustrar la corrupción real y llevar la paz a la tierra».

La serie está protagonizada por Jack Patten como la personaje titular, Lauren McQueen como Marian, Sean Bean como el sheriff de Nottingham, Lydia Peckham como Priscilla de Nottingham, Steven Waddington como el conde de Huntingdon y Connie Nielsen como la reina Eleanor de Aquitaine.

«Robin Hood» es co-creado por los productores ejecutivos John Glenn, Jonathan English y Todd Lieberman de Hidden Pictures, quien también era productor ejecutivo. La serie es producida por Lionsgate Television.

Mire el trailer de «Robin Hood» a continuación.

Primero looks/trailers

Amazon Prime Video ha lanzado el avance oficial de su nueva serie de thriller de Harlan Coben «Lazarus», que se estrenará con los seis episodios el 22 de octubre.

La serie está protagonizada por Sam Claflin como Joel Lazarus, Bill Nighy como el Dr. Jonathan Lazarus, Alexandra Roach como Jenna Lazarus, David Fynn como Seth McGovern, Karla Crome como Bella Catton y Kate Ashfield como detective Alison Brown.

Basado en una idea y escrita por Coben y Danny Brocklehurst, «Lázaro» se centra en el regreso de Joel Lazarus a casa después de que su padre, el Dr. Jonathan Lazarus, se suicida. Según lo descrito por el Logline, Joel «comienza a tener experiencias inquietantes que no se pueden explicar. Rápidamente se enreda en una serie de asesinatos en el caso de frío mientras lidia con el misterio de la muerte de su padre y el asesinato de su hermana hace 25 años».

«Harlan Coben’s Lazarus» es producido por Coben, Brocklehurst, Nicola Shindler («Happy Valley», «Es un pecado») y Richard Fee («Foot Me Once», «The Stranger») para Quay Street Productions, parte de ITV Studios y Claflin.

Wayne Che Yip («Rings of Power», «Fallout») dirige los episodios uno y dos y también sirve como productor ejecutivo. Matt Strevens («Doctor Who», «Capital») también produce. La serie es producida por Amazon MGM Studios y Quay Street Productions en asociación con Final Twist Productions.

Mira el trailer a continuación:

*

El programa de juegos, «Make Some Noise», regresará para la Temporada 4 en el abandono del servicio de transmisión de comedia en el otoño.

Organizado por Sam Reich, la cuarta temporada se estrenará el 13 de octubre con 15 episodios que lanzarán quincenalmente en abandono. La nueva temporada presenta más improvisaciones de forma corta de comediantes e improvisadores, así como nuevos desafíos y sorpresas.

Los invitados esta temporada incluyen a Ben Schwartz, Lisa Gilroy, Jeremy Culhane, Caitlin Reilly, Paul F. Tompkins, Brennan Lee Mulligan, Jacob Wysocki, Zac Oyama, Josh Ruben y Anna García, entre otros.

La aplicación de deserción está disponible en Fire TV, Apple TV, Android TV, Roku, Chromecast, Samsung Smart TV, además de dispositivos móviles de iOS y Android.

Mira el trailer a continuación: