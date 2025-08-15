Jack of Ingress, Sri Mulyani está apuntando a un déficit presupuestario del 2.48 por ciento en el proyecto de presupuesto estatal de 2026

Yakarta, Viva – Ministro de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati Dicho, el gobierno ha apuntado a un déficit presupuestario del 2.48 por ciento del producto interno bruto (PIB), en el proyecto de presupuesto de los ingresos y gastos estatales (RAPBN) 2026.

Ministro de Finanzas agregado, objetivo El déficit presupuestario se estableció junto con el objetivo de los ingresos estatales, que crezca el 9.8 por ciento de las perspectivas de APBN 2025.

«Si miramos la postura en RAPBN 2026El titular del crecimiento de los ingresos estatales es del 9.8 por ciento que alcanza los 3,147.7 billones de RP «, dijo Sri Mulyani en una conferencia de prensa ‘Rapbn & Financial Memorando del año fiscal 2026, en la Oficina de la Dirección General de Impuestos (DGT) del Ministerio de Finanzas, Gatot Subroto Area, Sout Jakarta.

Conferencia de prensa RAPBN y nota financiera 2026 Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Dijo que el estímulo para el crecimiento provino del aspecto de los ingresos fiscales, que también se dirigió a crecer 13.5 por ciento a RP 2,357.7 billones. Esto está en línea con los ingresos aduaneros y de impuestos especiales que también está dirigido a crecer un 7,7 por ciento a Rp 33,43 billones.

Por lo tanto, Sri Mulyani enfatizó que los ingresos fiscales en el proyecto de presupuesto estatal de 2026 se han establecido en RP 2,692 billones o crecen alrededor del 12.8 por ciento.

Otro caso con ingresos estatales No -Tax (PNBP) dirigido por Sri Mulyani para crecer hasta Rp 455 billones, o corregió el 4.7 por ciento de las perspectivas 2025. «Porque PNBP ahora es permanente que ya no recibe dividendos», dijo el ministro.

En cuanto al gasto estatal, Sri Mulyani lo está apuntando a RP 3,786.5 billones o creciendo el 7.3 por ciento de las perspectivas 2025. Luego, para los gastos del gobierno central (BPP) se establece en RP 3,136.5 trillones o crece 17.8 por ciento.

Conferencia de prensa de RAPBN y nota financiera Año fiscal 2026 Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Los detalles son el gasto del ministerio/institución (K/L) de RP 1.498.3 billones o creciendo 17.5 por ciento, y gastos no K/L de RP 1.638.2 billones o creciendo 18 por ciento.

El aumento fue reconocido por el Ministro de Finanzas debido al gasto de 8 programas prioritarios del presidente Prabowo Subianto. Entre otras cosas, a saber, la seguridad alimentaria, la seguridad energética, los alimentos nutricionales gratuitos (MBG), la educación, la salud, el desarrollo de la aldea, las cooperativas y las MIPYME, la defensa universal y la aceleración de la inversión y el comercio global.

«MBG solo aumentó Rp 330 billones. Entonces, L, de hecho, el aumento en el gasto para algunas prioridades del gobierno es bastante grande», dijo.