Jack Miller fue multado con RP. 38 millones después de celebrar a los fanáticos en MotoGP Misano

VIVA – Red Bull KTM Factory Racing Team Racer, Jack MillerObtuve el foco público después de sus acciones inusuales carreras Gran Premio de San Marino de circuito Misano, Italia.

Miller, que se sabe que es amigable con los fanáticos espontáneamente, da un guante a la audiencia. Sin embargo, la acción simpática incluso terminó bien € 2,000 o alrededor de RP38 millones porque se considera que viola las reglas seguridad.



Ducati Racer, Jack Miller

La generosa cronología de acción de Jack Miller

Después de completar la carrera principal de GP de San Marino en la 12ª posición, Miller realizó la vuelta de desaceleración (vuelta de enfriamiento) como de costumbre. En el área de la pista trasera, vio a un grupo de fanáticos desplegar un tablero con una solicitud de que diera a los guantes como recuerdo, incluso con una broma que ofrecía una caja de cerveza a cambio.

Conducir por el entusiasmo de los fanáticos, Miller decidió acercarse a ellos. Sin embargo, debido a que había pasado la ubicación de la ubicación del ventilador, giró la dirección de su motocicleta (giro en U) en la pista de carreras para regresar a donde estaban parados. También logró dar sus guantes directamente a la audiencia que estaba animando felizmente dando la bienvenida al regalo.

Este momento fue grabado por una cámara y se volvió viral en las redes sociales porque mostraba el lado humanista de un corredor superior.

Violaciones de seguridad y razones para multas

Aunque parece conmovedor, las acciones de Miller resultaron violar las regulaciones de seguridad de las carreras Motogp. En la regulación oficial está escrito que:

1.21.11 Los corredores no pueden montar sus motos en la dirección opuesta desde el circuito, tanto en el camino como en el lane del pit, excepto para hacerlo bajo la dirección de un oficial.

El cambio de sentido en la pista activa, incluso después de que la bandera de acabado se alza, todavía se considera peligrosa. La razón por la que la vuelta despacio todavía hay otros corredores que van a una velocidad lo suficientemente alta, por lo que el riesgo de colisiones o accidentes puede ocurrir en cualquier momento.

Por lo tanto, la dirección de la carrera impuso una multa de € 2,000 o equivalente a RP38 millones a Miller como castigo por violar el procedimiento de seguridad.

La reacción de Miller y la próxima agenda

Miller pareció aceptar la decisión con gracia. No mostró arrepentimiento, porque para él el momento era una forma de gratitud por el apoyo de los fanáticos que siempre estuvieron presentes en el circuito.

Curiosamente, después de la carrera, Miller permaneció programado para tomar la prueba oficial del nuevo prototipo de motor V4 propiedad de Yamaha, que se celebró en el Circuito de Misano al día siguiente.

Es decir, a pesar de ser golpeado por una gran multa, el enfoque de Miller en el desarrollo técnico y mejorar el rendimiento de su motocicleta sigue siendo ininterrumpida.

Lección importante: el aprecio de los fanáticos debe continuar priorizando la seguridad



Jack Miller se une oficialmente a Pramac Racing

Este caso es un recordatorio de que en los eventos de automovilismo de alto riesgo, como MotoGP, la seguridad es una prioridad que no puede comprometerse. La acción apreciativa es realmente importante, pero debe hacerse en un área segura y de acuerdo con el procedimiento.

El momento de Jack Miller podría costar un gran costo, pero logró crear recuerdos dulces para los fanáticos, así como lecciones importantes para el mundo de las carreras: la bondad debe continuar en línea con la salvación.