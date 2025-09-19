Jack Miller elogió los pasos de Yamaha para recurrir al motor V4: ¡es hora!

VIVA – Prueba oficial Motogp que se celebró en el Circuito Mundial de Misano Marco Simoncelli a principios de esta semana estaba en el centro de atención, no solo porque muchos fabricantes probaron nuevos componentes, sino también por los impactantes pasos de Yamaha que presenta una moto prototipo con la configuración máquina V4 dejó su tradición durante décadas usando en línea-4.

Test Racer y el piloto del equipo satelital de Yamaha MotoGP, Jack MillerSiendo uno de los que se siente de primera mano el potencial de esta nueva moto.

Ducati Racer, Jack Miller

Rendimiento prometedor en la prueba de Misano

En la sesión de prueba, Miller registró 37 rondas utilizando el prototipo Yamaha V4. Aunque con el tiempo aún loging aproximadamente 1.9 segundos del mejor registro ese día, Miller evaluó que el progreso mostrado por V4 fue muy significativo. El enfoque principal de Yamaha actualmente está aumentando la tracción trasera de los neumáticos, una de las principales debilidades de las motocicletas en línea-4 de Yamaha en las últimas temporadas.

Miller reveló que el personaje V4 se sentía más estable y presionó las ruedas traseras de manera efectiva, para maximizar el agarre del neumático cuando se agacha. Esto es crucial porque el uso de neumáticos Michelin modernos hoy en día es muy exigente que una moto pueda canalizar la alimentación sin problemas sin perder agarre.

«Esta moto hace lo que debemos hacer con los neumáticos y los paquetes que tenemos hoy, lo que se necesita para los neumáticos Michelin en este momento. Necesitamos usar los neumáticos traseros para detener la moto», explicó, citado por Viva del accidente el viernes 19 de septiembre de 2025.

Ducati Never Godok Project Inline-4

Curiosamente, Miller también filtró que Ducati había considerado hacer un motor en línea-4 alrededor de 2015-2016, cuando el dominio de Yamaha era fuerte. Ducati en ese momento había evaluado que la configuración en línea-4 era más adecuada para el carácter de neumáticos y regulaciones en ese momento. Pero en línea con los cambios en las regulaciones técnicas y el desarrollo de neumáticos, Ducati finalmente eligió continuar desarrollando mesin v4 Desmosedici es el más dominante en este momento.

Esta declaración confirma que los cambios en los conceptos del motor no son imposibles a nivel de MotoGP, especialmente cuando hay cambios importantes en el carácter de los neumáticos, el chasis, a las regulaciones técnicas.

Aspectos técnicos: freno de motor a electrónica

Además de GRIP Matters, Miller explicó que V4 Yamaha también comenzó a mostrar excelencia en otros aspectos técnicos:

– El freno del motor se siente más suave y más controlado, lo que lo hace fácil al entrar en la curva.

– El motor de mapeo (mapas del motor) se está probando para encontrar una combinación óptima de potencia y control.

– La válvula de escape (válvula de escape) y algunos nuevos dispositivos electrónicos se ajustan para ayudar a la moto a emitir más potencia lineal y coincide con las características de los neumáticos modernos.

Según Miller, todos estos aspectos son importantes para ayudar al motor más amigable con los neumáticos traseros, al tiempo que aumenta la durabilidad de los neumáticos durante toda la carrera.

Anticipar cambios en los neumáticos a Pirelli

Miller también mencionó el plan para cambiar los proveedores de neumáticos de Michellin a Pirelli en la temporada 2027. Él consideró que Yamaha había dado el paso correcto al desarrollar V4 antes para estar listo para enfrentar las características de los neumáticos que probablemente fueran muy diferentes.

Todavía necesita tiempo, pero está en el camino correcto

Aunque el registro de tiempo aún es inferior a la motocicleta actual en línea-4, Miller evaluó que la brecha de rendimiento comenzó a funcionar. Los datos de la prueba muestran una diferencia de alrededor de 0.5-0.9 segundos en comparación con la moto en línea-4 el mismo día. Esta es una señal fuerte de que Yamaha comenzó a encontrar la dirección correcta del desarrollo.

El plan, Yamaha, reducirá este V4 a través del piloto de comodín Augusto Fernández en el circuito internacional de Sepang el próximo octubre, para ver cómo su rendimiento en la pista de carreras real.

El movimiento de Yamaha se convirtió en V4 a un gran punto de inflexión en su historia en MotoGP. El comentario positivo de Jack Miller muestra que aunque todavía hay tarea en el lado de la velocidad máxima, V4 ha dado un progreso concreto en los aspectos de la tracción, la estabilidad y la gestión de los neumáticos, que ha sido su principal debilidad.

Si este desarrollo continúa según el plan, no es imposible que Yamaha vuelva a convertirse en la fuerza principal en las próximas temporadas.