Jack Miller dijo su admiración por Toprak Razgatlioglu en MotoGP

VIVA – Motogp se está preparando para ingresar a un nuevo capítulo cuando Suelo RazgatliogluCampeón mundial mundial de Superbike (WSBK) dos veces, anunciado oficialmente para unirse a Prima Pramac Yamaha Para la temporada 2026.

Presencia corredor El origen de Türkiye no solo se suma a la fuerza del equipo, sino que también robó inmediatamente la atención de los fanáticos.

Ducati Racer, Jack Miller

Uno de los momentos interesantes vino de Jack MillerEl nuevo compañero de equipo de Toprak. En un evento antes de la carrera de Catalunya MotoGP, Miller hizo una broma de que se sintió un poco «inferior» porque Toprak era famoso por la capacidad de hacer el truco de ‘stopie’ (levantando la rueda trasera durante el frenado).

«Se ha convertido en una leyenda y es realmente sorprendente ver lo que hará en MotoGP», dijo Jack Miller, dijo Viva de Chocar Miércoles 10 de septiembre de 2025.

«Lo he dicho varias veces, pero esta es la primera vez que compartí una caja con alguien que puede hacer ‘detenerse’ mejor que yo», agregó.

Jack Miller estaba entusiasmado, pero aún humilde

Aunque bromeó, Miller enfatizó que la llegada de Toprak fue algo positivo para el equipo. Según él, la presencia de una leyenda de WSBK dará un nuevo espíritu en el paddock de MotoGP.

«Toprak es una figura humilde y llena de energía positiva. Cada vez que ingresaba al paddock, siempre saluda a las personas calurosamente. Es una actitud que rara vez se encuentra en Racer en su clase», dijo Miller.

También agregó que las historias de personas que habían trabajado con Toprak en WSBK eran el mismo tono: el piloto turco era una figura sincera, carismática y trabajadora.

Toprak no es un nombre extranjero en el mundo de las carreras. Ganó con éxito WSBK en 2021 y 2024, y es conocido por su estilo de carrera agresivo y lleno de acciones espectaculares. La entrada de Toprak en MotoGP se ve como un nuevo desafío para él, así como una oportunidad de oro para Yamaha.

Pata Yamaha Prometeon Worldsbk Toprak Razgatluoglu Racer

Yamaha considera a Toprak como un activo a largo plazo. Además de su talento natural, también se cree que Toprak Carisma aumenta la popularidad de MotoGP, especialmente en nuevos mercados como Türkiye y la región de Medio Oriente.

Química esperada por los fanáticos

La colaboración de Jack Miller y Toprak Razgatlioglu en el equipo de Yamaha Pramac hicieron que muchos fanáticos fueran curiosos. Se sabe que ambos tienen un estilo de carreras agresivo, lleno de acción, y no dudan en correr riesgos. Si pueden construir una química sólida, este equipo tiene el potencial de ser uno de los más interesantes en la temporada 2026 MotoGP.

Con Miller conocido por humorístico y trabajador, y Toprak, que trajo una reputación como campeón mundial de WSBK, se predice que la combinación de los dos se suma al color de la competencia.

La broma de Jack Miller sobre sí mismo como un «niño inferior» fue solo la apertura de este largo viaje de este nuevo dúo. Pero detrás de la broma, el respeto y el entusiasmo claramente visible de Miller por la presencia de Toprak.