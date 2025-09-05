Jack Miller complete oficialmente el arreglo de Pramac Yamaha MotoGP 2026 Racer

VIVA – Equipo de Pramac Yamaha Anunció oficialmente que Jack Miller continuará el contrato de la temporada Motogp 2026. Esta decisión confirma el compromiso del equipo en la construcción de una combinación de experiencia y nuevos talentos para enfrentar una temporada competitiva, así como centrarse en desarrollar la moto YZR-M1 antes del debut de un nuevo motor V4.

Desde que se unió a Pramac al comienzo de la temporada 2025, Miller mostró performar Lo cual es consistente a pesar de que el equipo está en la fase de transición de Ducati a Yamaha. Corredor El origen de Australia logró ocupar los cinco primeros en varias carreras y ocupó el puesto 17 en el Campeonato Mundial MotoGP en 2025.

Monster Energy Yamaha MotoGP 2025

Además del rendimiento en MotoGP, Miller también contribuyó al éxito de Yamaha en el evento Suzuka 8 horas durante las vacaciones de verano, mostrando la capacidad del trabajo en equipo y la adaptación a varios tipos de motocicletas. Esta experiencia confirma aún más su papel como un activo valioso para el equipo en términos de desarrollo técnico y estrategia de carreras.

El papel de Miller en el desarrollo de motocicletas YZR-M1

Miller tiene una amplia experiencia con varios fabricantes, incluidos Honda, Ducati y KTM. Su adaptabilidad a varios tipos de máquinas lo convirtió en una figura importante en el desarrollo de YZR-M1, especialmente antes del debut de un nuevo motor V4 en 2026. El equipo de Yamaha PRAMAC se basó en la entrada de Miller en términos de configuración, respuesta del motor y estabilidad de la motocicleta, para competir con otros equipos principales en MOTOGP.

Dengan ocupacional Toprak Razgatlıoğlu

La temporada 2026, Miller se emparejará con Toprak Razgatlıoğlu, un campeón mundial de Superbike dos veces de Turquía, que debutará en MotoGP con Pramac. Se espera que la combinación de la experiencia de Miller y el joven talento Razgatlıoğlu puedan:

Fortalecer el rendimiento del equipo en la pista.

– Proporcionar valiosos información técnica en el desarrollo del motor.

– Crear sinergia entre corredores senior y corredores novatos que son potencialmente competitivos.

Resultados sobre Miguel Oliveira

Mientras tanto, Miguel Oliveira Racer, quien se unió a Pramac en la temporada 2025, no continuó su contrato para la temporada 2026. Esta decisión surgió después de la evaluación del desempeño, donde Oliveira experimentó limitaciones debido a lesiones y rendimiento que no habían cumplido con el objetivo del equipo. Esto brinda una oportunidad para que la combinación de Miller y Razgatlıoğlu sea el foco principal del desarrollo del equipo.

Las esperanzas y objetivos de Pramac Yamaha para 2026

Con la composición del nuevo equipo, Pramac Yamaha apunta:

– Aumento de los resultados de la carrera consistentemente en cada serie.

– Utilización de la experiencia de Miller para maximizar el rendimiento de las nuevas motocicletas.

– Colocación de Razgatlıoğlu como un corredor novato competitivo en la pista.

– Un rendimiento más sólido en la lucha por los constructores y el desarrollo de motocicletas YZR-M1 V4.

El equipo espera que esta combinación de experiencia y talentos jóvenes produzca una temporada competitiva, fortalezca la posición de Pramac Yamaha en el Campeonato Mundial y apoye los objetivos a largo plazo de Yamaha en MotoGP.

Con este anuncio oficial, Jack Miller sigue siendo el pilar principal de Pramac Yamaha para la temporada 2026. Junto con Toprak Razgatlıoğlu, el equipo mira la próxima temporada con una estrategia madura, enfocándose en el desarrollo motor y los objetivos de máximo rendimiento. Esta decisión muestra que Pramac Yamaha se compromete a competir en la parte superior del MotoGP, así como a utilizar la experiencia de Miller para guiar a los nuevos corredores y maximizar el potencial de la motocicleta YZR-M1 V4.