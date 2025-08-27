Jack Miller admitió errores y se disculpó con Yamaha relacionado con las negociaciones contractuales de 2026

VIVA – Jack Miller, corredor MotoGP australiano, en el centro de atención después de una disculpa al director Yamaha Racing, Paolo Pavesio. Esta disculpa surgió después de que Miller expresó su frustración relacionada con las negociaciones contrato Para la temporada 2026.

La carrera de la temporada 2025 marcó el debut de Miller con el equipo satelital Yamaha Pramac, y su incertidumbre futura provocó tensión.



Ducati Lenovo Racer, Jack Miller

En el Gran Premio de Hungría, Miller transmitió su frustración a los medios de comunicación. Afirmó que había estado esperando la decisión de Yamaha sobre el contrato pacientemente, pero quería estar inmediatamente seguro porque tenía otras opciones si no se tomaba la decisión.

Esta declaración muestra el lado emocional del corredor que quiere garantizar que su carrera permanezca en el camino correcto.

Después de darse cuenta de que sus comentarios podrían considerarse inapropiados, Miller inmediatamente contactó a Paolo Pavesio para disculparse. Esta acción refleja la profesionalidad y la conciencia de Miller sobre la importancia de mantener buenas relaciones con el equipo.

«Tengo una opción y continuaré avanzando con esas opciones si eso no sucede de inmediato». Miller fue citado por Viva del accidente el miércoles 27 de agosto de 2025.

Paolo Pavesio respondió a la disculpa de Miller positivamente. Dijo que entendía la situación y apreciaba la honestidad del corredor. Pavesio enfatizó que la decisión con respecto al futuro de Miller todavía estaba bajo consideración del equipo y se anunciaría cuando era el momento adecuado.

Esto muestra que Yamaha permanece abierto a mantener buenas relaciones con Miller, sin apresurarse a tomar una decisión.

Este caso refleja la dinámica típica en el mundo de las carreras de automovilistas profesionales, donde la presión performar y la incertidumbre contractual puede afectar las emociones del corredor.

Miller, quien previamente corrió por KTM, ahora está en una posición importante para demostrar su habilidad con Yamaha. Su aparición en la temporada 2025 será un factor clave para determinar sus posibilidades de continuar el contrato 2026.



Ducati Racer, Jack Miller

Se espera que la disculpa de Miller mejore la comunicación y las relaciones con el equipo de Yamaha. Con una relación armoniosa, el enfoque puede volver a la preparación de la temporada 2026.

La decisión final con respecto al contrato de Miller dependerá en gran medida de la consistencia del rendimiento y los resultados de la carrera logrados hasta el final de la temporada 2025. Este es un recordatorio de que las carreras de MotoGP no son solo una cuestión de velocidad, sino también una buena profesionalidad y comunicación entre equipos y corredores.