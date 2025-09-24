Jack Lowden y Martin Freeman protagonizan un nuevo trailer de ‘Fifth Step’

El Reino Unido Teatro nacional Live ha lanzado un nuevo trailer para «El quinto paso«Con el ganador del premio Olivier Jack Lowden («Caballos lentos», «Dunkerque») y Emmy y Bafta-ganador Martin Freeman («The Hobbit», «The Responder») en el drama aclamado por la crítica de David Irlanda.

El trailer ofrece al público más amplio su primera visión de los intensos dos anzados. La producción está programada para llegar a los cines de todo el mundo a partir del 27 de noviembre, presentada por Neal Street Productions, Productions Playful y Theatre National de Escocia en asociación con Nica Burns.

La obra de Irlanda, del escritor detrás de «Ulster American», sigue el viaje de doce pasos de Alcohólicos Anónimos, y se centra en dos hombres: James (Freeman), un miembro del programa desde hace mucho tiempo que acepta mentor de la recién llegada Luka (Lowden). Más de tazas de café negro, la pareja forja un vínculo frágil a través de experiencias compartidas. Pero a medida que Luka se acerca al quinto paso crítico del programa, que exige una honestidad completa, ambos hombres deben enfrentar secretos peligrosos de su pasado, revelaciones que podrían fortalecer su recuperación o enviarlos en espiral hacia la adicción.

La producción se filmó en vivo durante su agotamiento del London West End en el íntimo teatro @sohoplace @sohoplace. Dirigida por Finn Den Hertog, la obra se estrenó originalmente en Dundee, Edimburgo y Glasgow en 2024 a través del Teatro Nacional de Escocia antes de su exitosa transferencia de Londres.

Lowden originó el papel de Luka en el Festival Internacional de Edimburgo de 2024 bajo el Banner del Teatro Nacional de Escocia.

El proyecto marca otra adición de alto perfil a la lista de transmisiones teatrales del National Theatre Live, que incluye «Entre otras cosas», protagonizada por Rosamund Pike.

Mira el trailer de «The Fifth Step» aquí: