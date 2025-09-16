Jack de valor agregado y expandir el mercado, el gobierno aumentará el incienso a la transmisión

Yakarta, Viva – Ministerio de Industria aumentará los esfuerzos río abajo materia prima inciensoa través del desarrollo y producción de aceites esenciales para aumentar su valor agregado.

Leer también: Y entre los acuerdos del proyecto de níquel por valor de RP23 billones con gema limitada



Director General de Industrias pequeñas y medianas, y Aneka (Ikma) Kemenperin, Reni Yanita aseguró que su partido incluiría pequeñas y medianas industrias (Ikm) En este esfuerzo, para fortalecer su papel en la industria nacional.

Porque según él, el incienso posterior es muy necesario para involucrar a los perpetradores de IKM. Porque su acceso a las materias primas es más cercana, al tiempo que mantiene la calidad de la resina que se aprovecha con técnicas tradicionales.

Leer también: El viceministro TODOTUA alienta a los estudiantes a prepararse para el oro de Indonesia 2045



«La corriente posterior del incienso proporciona un valor agregado más alto, al tiempo que fortalece la competitividad de los SMI en el área productora», dijo Reni en su declaración, martes 16 de septiembre de 2025.

Leer también: Los autos eléctricos son cada vez más populares en el medio del estancamiento de las ventas de vehículos



Afirmó que este paso continuaría siendo alentado por su partido, junto con la agenda posterior de los recursos naturales que ahora también están siendo impulsados ​​por el gobierno.

Reni dijo que era optimista de que la transmisión posterior del incienso SAP agregaría valor y se usaría más ampliamente incluso para la arena global, desde la cual originalmente solo se conocía como ritual y fragancia tradicional.

«Se sabe que el incienso de Indonesia es de alta calidad y demanda por el mercado global, especialmente en India, Vietnam, China, Estados Unidos y Francia», dijo Rini.

Anteriormente, Rini continuo, este aceite de resina y aceite esencial se había utilizado popularmente como productos de fragancia como perfume, aromaterapia, ambientador, cosméticos e insecticidas naturales.

Además del aroma distintivo, Rini agregó que el incienso también se ha conocido durante mucho tiempo en la industria del perfume como un fijador natural efectivo.

«Su función es hacer que el aroma del perfume sea más duradero, así como refinar la transición del aroma», dijo.