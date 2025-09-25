Jack de seguridad de envío, Ministro de Transporte Dudy Pacu Tecnología Innovación a través de E-Pas digital

Yakarta, Viva – El Ministro de Comunicaciones, Dudy Purwagandhi, enfatizó el compromiso del Ministerio de Compromiso de mejorar seguridad cruceroUno de ellos es a través de un avance Innovación tecnológica.

Leer también: El Ministerio de Transporte realizó una campaña de seguridad naviera para pescadores



Esto fue transmitido por el Ministro de Transporte Dudy en la Campaña de Seguridad Envíos en Banjarmasin, South Kalimantan, jueves 25 de septiembre de 2025.

«El Ministerio de Transporte continúa mejorando la seguridad del envío. Entre ellos, continuamos fortaleciendo las regulaciones, la infraestructura e introduciendo la innovación tecnológica», dijo Dudy en su declaración, el jueves 25 de septiembre de 2025.

Leer también: ¡Hito! El 19 de septiembre fue conmemorado oficialmente por el Día Nacional de Seguridad de LLAJ





[Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, dalam diskusi bersama media di kawasan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Kamis malam, 8 Mei 2025] Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

Explicó que uno de los avances realizados fue la transformación de los documentos legales del barco desde un pequeño documento en forma de papel, en un pequeño e-Pas digital.

Leer también: Ministro de transporte DUDY necesita construcción de acceso de carretera a la estación de tren rápida de Karawang



Este pequeño e-Pas digital es en forma de tarjetas que ya tienen chips y hay códigos de barras. De esa manera, la inspección se realiza lo suficiente con el escaneo de la tarjeta. El Ministro de Transporte evalúa estos esfuerzos es una evidencia clara de mejorar los servicios que son más rápidos, más eficientes y responsables en el transporte de envío.

«Además, alentamos la educación y la certificación de los pescadores con respecto a los equipos de seguridad obligatorios en los barcos, para que estén protegidos y puedan estar conectados con la autoridad en caso de emergencia», dijo Dudy.

En la serie de campañas de seguridad de envío, el Ministerio de Transporte a través de la Dirección General de Transporte del Mar, entregó pequeños libros electrónicos y marineros rojos a los pescadores. El pequeño e-Pas publicado fue de 300 pequeñas tarjetas E-Pas, mientras que el Libro Red Sailor publicado fue 500 Red Sailor Books.

Además, la Dirección General del Transporte del Mar también emitió 165 Certificado del Certificado de Habilidades Espaciales (SKK) de 30 millas y 60 millas a los pescadores. Este SKK se dio después de que los pescadores asistieron a la educación y la capacitación (capacitación) relacionadas con las habilidades de navegación.

No solo eso, también hay una distribución gratuita de 1,270 unidades de unidades de chaleco salvavidas de luces LED nocturnas, para 10 largos transporte de pasajeros en bote.

«Hagamos esta campaña como un recordatorio de la importancia de la cultura de la seguridad del envío. Con la colaboración gubernamental, privada y comunitaria, podemos construir transporte marítimo seguro, avanzado y sostenible», dijo.