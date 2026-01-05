Jack Black rechazó la oferta de ‘Los Increíbles’ para el síndrome de voz

Jack negro revelado durante un Entrevista en CapitalFM que rechazar la película de Pixar”Los Increíbles» es el mayor arrepentimiento de su carrera como actor. Al comediante se le ofreció la oportunidad de expresar el papel de villano de la película, Syndrome, pero rechazó porque nunca había oído hablar del director Brad Bird (su único crédito anterior en ese momento era «El gigante de hierro» de 1999) y quería reescribir el guión. Black ahora cuenta con «Los Increíbles» entre sus películas favoritas.

«Me ofrecieron, y me arrepiento, dije que no… Me ofrecieron Síndrome en esa fantástica película ‘Los Increíbles’, una de mis favoritas de todos los tiempos, por cierto», dijo Black. “Y dije que no porque pensé, ‘Uhhh, [director] ¿Brad Bird? ¡Nunca he oído hablar de él! [I said to him]’Este personaje que me ofreces es como un villano, pero es algo unidimensional. Estoy interesado pero me gustaría ver una reescritura. ¿Agregarás algunas dimensiones a este personaje? Y él dijo: ‘Sí, ya terminaste’”.

«Aprendí una lección valiosa porque cuando se estrenó esa película, era una de las mejores jamás realizadas», añadió Black. “Pensé: ‘¿Por qué estaba siendo tan difícil?’”

La estrella de “My Name Is Earl”, Jason Lee, pasó a prestar su voz a Syndrome en “Los Increíbles”, que ganó el Oscar a la mejor película animada y se convirtió en una de las originales más emblemáticas de Pixar. Una secuela, “Los Increíbles 2”, se estrenó en 2018 y recaudó 1.200 millones de dólares en la taquilla mundial. Actualmente se está desarrollando una tercera película.

Black, mientras tanto, encontraría su propio éxito en una película animada al expresar el papel principal en “Kung Fu Panda” de DreamWorks Animations y a Bowser en la película de mil millones de dólares “The Super Mario Bros. Movie”. El comediante regresa como Bowser en la secuela de esta última película, “The Super Mario Galaxy Movie”, que se estrenará en los cines el 3 de abril.

Mire la entrevista completa de Black con Capital FM en el vídeo a continuación.