Jack Black, Paul Rudd Star en Snake Horror Movie

Sony ha lanzado el primer trailer para Paul Rudd y Jack Black‘s «Anaconda«Una reinvención de la clásica película de terror de serpiente de 1997.

Tom Gormican, quien dirigió «el peso insoportable del talento masivo» y escribió «Beverly Hills Cop: Axel F», co-escribió y dirigió la nueva película «Anaconda». A pesar de compartir un título con el thriller de 1997, «Anaconda» no es una nueva versión de la película original protagonizada por Jennifer López, Owen Wilson, Ice Cube, Jon Voight, Eric Stoltz y Jonathan Hyde.

La nueva película se centra en un grupo de amigos que se enfrentan a las crisis de mediana edad y se destacan para rehacer su película favorita de su juventud. Black interpreta a Doug, un camarógrafo de bodas, y Rudd es Griff, un actor de fondo. Sin embargo, cuando los amigos se dirigen a la jungla, las cosas se ponen muy rápido. El elenco también incluye a Thandiwe Newton, Steve Zahn, Daniela Melchior y más.

El año pasado, Rudd y Black confirmaron el proyecto y anunciaron su fecha de lanzamiento del 25 de diciembre en un videoclip promocional cargado en YouTube. «¡Estamos haciendo una película!» Black exclamó al comienzo del video. «Paul Rudd y Jack Black protagonizan la ‘Anaconda'». Según Rudd, el público experimentará una multitud de emociones mientras vea la película.

«Quieres tener miedo», dijo en el video. «Quieres reír. Quieres celebrar con tus amigos. Tal vez estás solo, triste y no tienes a nadie más que solo quiero olvidarte de eso. Vendrá en Navidad en 2025».

Brad Fuller y Andrew Form están produciendo «Anaconda» bajo su banner de producción de entretenimiento completamente formada, con Kevin Etten como el coguionista.

Mire el trailer de «Anaconda» a continuación.