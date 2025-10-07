Jack Black firma como productor ejecutivo de ’40 vatios de la nada ‘

Jack Black Se ha firmado como productor ejecutivo de «40 vatios de la nada», un documental sobre la Estación de Radio Pirate de Los Ángeles de la década de 1990 KBLT y el movimiento FM de baja potencia de la época.

Black anunció el movimiento en el Muy Jack Black Video arriba:

«En el pasado, las estaciones de radio de rock corporativo solo tocaban lo que querían que escuches», entera. “Pero a mediados de los años 90, un grupo de leyendas punk rock y los niños locales de un vecindario de Los Ángeles tomaron el asunto en sus propios manos, se hicieron cargo de las ondas y tocaron lo que quisieran. ¡Fue contra la ley, fue contra el grano, y se quedó sin un armario de apartamentos.

«Te traeré esta historia en un nuevo documental, ’40 vatios de la nada, ‘¡Transmitiendo a tu cerebro pronto!», Concluye.

El Doc se basa en imágenes vintage tomadas en 1998 que muestra a KBLT operando fuera del armario de apartamentos Silver Lake antes mencionado con DJs, incluidos Keith Morris de los Jerks Circle, Mike Watt de los Minutemen y FireHose, Don Bolles de los gérmenes y muchos más.

Sue Carpenter, quien dirigió el Doc, comenzó la estación FM de 40 vatios en 1995, aprovechando una decisión legal que permitió a cientos de operadores de radio de baja potencia proliferar, ilegalmente, en todo el país. KBLT, que operaba las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sacó el apoyo de las escenas musicales locales, con Mazzy Star encabezando un concierto benéfico y los Red Hot Chili Peppers tocando en vivo en el aire en la sala de estar de Carpenter. La estación estaba en la cima de su popularidad en 1998 y, como era de esperar, fue cerrada por la FCC poco después. El metraje vintage, filmado por un DJ para un documental nunca completado, se completa con entrevistas carpinteras realizadas en 2023, incluidos Bolles, Watt, Rage Against the Machine Guitarist Tom Morello y otros.

«’40 vatios de la nada» no existirían si no hubiera descubierto 12 horas de metraje de 1998 que nunca supe que existía hasta principios de 2023 «, dijo Carpenter. «Uno de los DJs comenzó a filmar la estación, pensando que haría un documental al respecto porque nunca había oído hablar de nadie dirigiendo una estación de radio pirata en Los Ángeles. En lugar de hacer la película, arrojó las mini cintas de DV en una caja.

«No había hablado con ese DJ en 25 años cuando me contactó a principios de 2023 para decir que acababa de encontrarlos en su garaje y me preguntó si los quería», continuó. «Por supuesto, dije que sí. Al pasar por el metraje, vi que había capturado todo el arco de la historia, desde su apogeo de la inclinación completa en el verano de 1998, cuando la estación estaba operando las 24 horas del día con un DJ diferente cada dos horas hasta su cierre por la Comisión Federal de Comunicaciones más tarde ese año.

«Me acerqué a la película de la misma manera que me acerqué a la estación de radio», concluyó. «No tenía idea de lo que estaba haciendo, pero sentí muy firmemente que necesitaba que sucediera. Así que lo hice».