Jack Antonoff critica a Live Nation por llamar a los boletos ‘

Productor y compositor ganador del Grammy Jack Antonoff La reciente afirmación del CEO de Live Nation de Slammed Live, Michael Rapino, de que las entradas para conciertos son «poco económicas», llamando a la perspectiva «una forma enfermo de verlo».

En una publicación en las redes sociales, Antonoff destacó un segmento de los comentarios de Rapino en la conferencia de plan de juegos de CNBC Sport y Boardroom la semana pasada en la que dijo,

«La música ha sido subestimada», dijo Rapino, especialmente en comparación con los deportes. «En los deportes, bromeo es como una insignia de honor pasar 70 mil dólares para una cancha de Knicks [seat]. Me golpearon si cobramos $ 800 por Beyoncé «.

Agregó: «Nos queda mucha pista. Entonces, cuando lees sobre los precios de las entradas, el precio promedio del concierto sigue siendo de $ 72. Intenta ir a un juego de Laker para eso, y hay 80 de ellos. El concierto es bajo y ha sido durante mucho tiempo».

Antonoff escribió: “Esto me rompe el corazón y es una forma realmente enferma de verlo. [The] La respuesta es simple: vender un boleto por más que su valor nominal debería ser ilegal. Luego no hay caos y nos devuelven el control en lugar de crear un extraño mercado de confusión de libre de confusión entre la audiencia a quien amamos y cuidamos.

«Como siempre, cuando leo cosas así, llamo a mi gente de inmediato para pensar en nuevas ideas a su alrededor», continuó. «Nunca dejaremos de hacer eso. Todo podría ser tan fácil si la gente de arriba no viera a la audiencia como un grupo sin rostro para extorsionar el dinero».

Antonoff es mejor conocido como el mejor productor de Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Lorde, Doja Cat y muchos otros, pero él frente y gira regularmente con las gradas de la banda.

Rapino hizo su declaración unos días antes del La Comisión Federal de Comercio demandó a Live Nation y su subsidiaria Ticketmaster por lo que llamó tácticas de reventa de boletos «ilegales». En la presentación, la FTC explicó que las compañías «trabajaron tácitamente» con los revestimientos que les permitieron «comprar ilegalmente» boletos para aumentar las ganancias.

La «conducta ilegal ilegal de las compañías frustra el deseo de los artistas de mantener los precios de las entradas asequibles que se ajustan a las necesidades de las familias estadounidenses comunes, lo que le cuesta a los fanáticos comunes millones de dólares cada año», decía la demanda.

La compañía también está siendo demandado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para romper la compañía por presuntas violaciones antimonopolio. El entonces Agredador General Merrick Garland dijo en un comunicado que anunció la demanda: «Alegamos que Live Nation se basa en una conducta ilegal y anticompetitiva para ejercer su control monopolístico sobre la industria de eventos en vivo en los Estados Unidos a costa de los fanáticos, artistas, promotores más pequeños y operadores de lugar».

Rapino ha hecho tales comentarios antes. El año pasado, dijo a los inversores en una conferencia Goldman Sachs que los conciertos son «increíblemente asequibles» en comparación con los eventos deportivos, citando estadísticas que indican que «el 75% de los boletos tienen menos de $ 100» y «mitad menos de $ 50». En 2023, le dijo al blogger Bob Lefsetz que los artistas podrían «cobrar un poco más» por las entradas.

La elección de estadísticas del CEO parece ser selectiva. Según la publicación comercial de la industria Pollstar, el precio promedio de boletos para giras importantes alcanzó máximos récord en 2024, con un promedio de $ 123, con giras principales como Bad Bunny ($ 290), Justin Timberlake ($ 216) y Nicki Minaj ($ 149) Siring Well más allá del Rapino promedio citado.

Sin embargo, es de conocimiento común que la industria de la venta de boletos está plagada de corrupción, con revestimientos y plataformas secundarias que cobran exponencialmente más que el valor nominal para los boletos. El Congreso ha intentado muchas veces a lo largo de los años forzar las investigaciones a la industria, con poco efecto.

Un representante de Live Nation no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Variety.

Nación viva Moderado había publicado ingresos totales de $ 23 mil millones en 2024, un pequeño aumento sobre los $ 22.7 mil millones de 2023, que aumentó el 36% desde 2022.