Jac Motors trajo a Ev Niaga a RI

Yakarta, Viva – El mercado de vehículos eléctricos de Indonesia está cada vez más lleno de la presencia de JAC Motors, un fabricante automotriz de China, que presenta oficialmente su marca en el país. La presencia de JAC se fortaleció a través de la cooperación estratégica con Indomobilo Grupo como distribuidor oficial.

Este paso marca el compromiso de JAC de apoyar la aceleración de la adopción de vehículos eléctricos, especialmente en los sectores comerciales y logísticos que se considera grandes necesidades de flotas ecológicas.

«Estamos muy entusiasmados con la introducción de JAC Motors oficialmente en Indonesia. El potencial de los vehículos eléctricos comerciales aquí es muy grande, especialmente para apoyar la logística más limpia y la eficiencia industrial», Reggie Kurnia, COO Indomobil Jac, en Jakarta, martes 19 de agosto, 2025.

Se lanzaron tres modelos EV

En las primeras etapas, JAC trajo tres modelos de vehículos eléctricos comerciales. Primero, JAC Trekker T9, camioneta eléctrica 4×4 que combina energía dual del motor con eficiencia de la batería. Este automóvil está equipado con seis airbags, modos deportivos a todo el camino, así como características de vehículo a carga (V2L) que pueden suministrar una potencia externa de hasta 3.3 kW. La batería admite la carga rápida de DC 100 kW de 20-80 por ciento en solo 40 minutos.

En segundo lugar, JAC Urbanmover N90, un camión eléctrico ligero para la distribución urbana. Este modelo admite varias aplicaciones para el cuerpo del automóvil, que van desde cajas de enfriamiento hasta camiones de basura. Sus características de seguridad incluyen el control electrónico de estabilidad (ESC), Hill Start Assist (HSA) y el pretensor del cinturón de seguridad. El tiempo de carga de la batería de CC del 20–80 por ciento es de solo 48 minutos.

Tercero, JAC Metromover N35, un camión eléctrico conciso para entrega de corto rango. Este camión tiene un chasis de acero más fuerte que los competidores, así como las baterías estándar IP68 que son impermeables y polvo. La carga rápida de DC 60 kW puede alcanzar el 80 por ciento en solo 45 minutos.

«Estos tres modelos representan nuestro compromiso de presentar la mejor tecnología EV que se adapta a las necesidades del mercado indonesio», dijo Reggie.

IAL asegura la disponibilidad de servicios después de las ventas a través de redes de distribuidores repartidas por Indonesia. Cada unidad obtiene una garantía de batería de 8 años, una garantía del vehículo de 1 año y una garantía de motor eléctrico de 3 años.

Para los clientes de la flota, JAC ofrece un contrato de servicio de 5 años acompañado de un programa de recompra para que se mantenga el valor de venta del vehículo. «Con el apoyo del gobierno y el ecosistema EV en desarrollo, somos optimistas de que la adopción de vehículos eléctricos comerciales crecerá rápidamente», dijo.

En los próximos cinco años, JAC se dirige a la expansión de la red de distribuidores a varias ciudades importantes de Indonesia, asegurando que los productos y servicios sean más fácilmente accesibles para los clientes en todo el archipiélago.