Jabodebek LRT se detuvo en medio de la ruta, esta es la causa

Jacarta – El tren de tránsito rápido ligero (LRT) de Jabodebek quedó paralizado el sábado 25 de octubre de 2025 por la mañana debido a problemas en el sistema eléctrico. Este incidente provocó que todos los viajes del LRT en todas las líneas de servicio se detuvieran temporalmente y provocó que cientos de pasajeros tuvieran que ser evacuados.

Lea también: La red KRL libera humo para asustar a los pasajeros, aquí está la explicación de KAI Commuter



A través de un comunicado oficial en la cuenta de Instagram @lrt_jabodebek, El directivo pide disculpas a los usuarios.

«La perturbación se debe a problemas con el tercer sistema ferroviario, que funciona como proveedor de electricidad para los trenes, por lo que temporalmente no se pueden realizar todos los viajes en todas las líneas de servicio», escribió el gerente. LRT Jabodebek.

Lea también: Cómo KAI maximiza el desempeño de los oficiales de seguimiento directo de trenes



El propio tercer sistema ferroviario funciona como línea de transmisión eléctrica y es la principal fuente de energía para los trenes. Las interrupciones en este sistema significan que el circuito LRT no puede operar de manera segura, por lo que todos los viajes deben detenerse temporalmente.

Lea también: KAI optimiza activos para impulsar la economía local



PT Kereta Api Indonesia (kai) Persero como operador oficial también confirmó este incidente.

El gerente de relaciones públicas de KAI, Mahendro Trang Bawono, explicó que el disturbio ocurrió alrededor de las 08.41 WIB.

«La interrupción se produjo en el tercer sistema ferroviario que funciona como proveedor de electricidad para los trenes. Esto provocó que todo el viaje del LRT de Jabodebek quedara inoperable», dijo en un comunicado oficial.

Como resultado de este incidente, se informó que cinco trenes del LRT de Jabodebek se detuvieron repentinamente en varios puntos de la ruta, a saber:

TS 28 con número de viaje SN 62 en la ruta Kuningan-Pancoran

TS 07 con número de viaje SN 45 en la ruta Taman Mini – Kampung Rambutan

TS 17 con número de viaje SN 64 en la ruta West Bekasi – Cikunir 2

TS 31 con número de viaje SN 60 en la ruta Cawang-Halim

TS 29 con número de viaje SN 63 en la ruta Halim-Cawang

Mahendro explicó que como medida de emergencia, el equipo de KAI evacuó inmediatamente a todos los pasajeros del tren. «Como medida de manejo, el equipo de KAI evacuó a los usuarios que estaban en el tren», dijo.

El proceso de evacuación se llevó a cabo mediante una pasarela hasta las estaciones más cercanas, incluidas las estaciones de Kuningan, Halim, Cawang, Kampung Rambutan y West Bekasi. Según informes oficiales, 653 pasajeros fueron evacuados con éxito de forma segura y sin heridos.