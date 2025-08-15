JabodeBek LRT registra 42.48 millones de pasajeros antes de dos años de operación

Yakarta, Viva – El modo de transporte masivo es cada vez más una opción para las comunidades urbanas, especialmente en la región de Jabodetabek. Con el creciente desafío de la congestión, la existencia de tránsito de tren ligero/LRT) Proporcione viajes alternativos que sean más rápidos, más cómodos y eficientes.

Hacia dos años de operación, Jabodebek lrt Registre un aumento significativo en el número de usuarios.

Desde que comenzó el 28 de agosto de 2023 al 13 de agosto de 2025, el Jabodebek LRT ha servido a 42,488,332 personas en varias actividades diarias. Esta figura muestra la confianza pública en los servicios presentados.

JabodeBek Lrt. Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

El usuario diario promedio en agosto de 2025 registró 101,618 personas de lunes a viernes (lunes a viernes) y 45,647 personas los fines de semana (fines de semana). Este número aumentó un 291% en comparación con el promedio diario del día de la semana en agosto de 2023, que se registró en 25,970 usuarios cuando este servicio se inauguró por primera vez.

Los datos muestran que cada vez más personas usan este modo de transporte para diversas necesidades, que van desde el trabajo, la asistencia a la escuela, hasta otras actividades.

El vicepresidente ejecutivo de Jabodebek LRT, Mochamad Purnomosidi, expresó su agradecimiento a todos los usuarios. «Estamos agradecidos por la confianza de las personas que han elegido el Jabodebek LRT. Cada usuario que recibe es una prueba de que este servicio es beneficioso para la movilidad de los residentes», dijo, como se cita de un comunicado de prensa, el jueves 14 de agosto de 2025.

«Esta confianza nos anima a continuar mejorando la calidad de los servicios y brindar una experiencia de viaje más cómoda y segura», agregó Purnomosidi.

Jabodebek LRT dijo que su partido continuó haciendo esfuerzos para mejorar los servicios, como mejorar las instalaciones de la estación, fortalecer el sistema de señalización y mejorar la calidad de los viajes. Todos estos pasos tienen como objetivo hacer que el viaje del usuario sea más suave, seguro y cómodo, tanto de lunes a viernes como de fines de semana.

Hacia dos años de operación, LRT Jabodebek confirmó su compromiso de continuar brindando servicios seguros, cómodos, oportunos y eficientes, al tiempo que apoya la movilidad sostenible en el área metropolitana de Yakarta. Se espera que los servicios integrados y respetuosos con el medio ambiente brinden beneficios concretos para la comunidad todos los días.

«En el futuro, el JabodeBek LRT continuará innovando para mejorar la comodidad de los usuarios, convertirse en la principal opción de la comunidad y apoyar una mejor movilidad. Esperamos que este servicio continúe siendo confiable, se convierta en parte de las actividades diarias y presente una experiencia de viaje agradable para toda la comunidad», dijo Purnomosidi.

La gerencia dijo que este logro era una prueba de que el apoyo comunitario era la base principal de la sostenibilidad operativa. Cada vez más personas que se atienden todos los días son la motivación para que Jabodebek LRT continúe mejorando los servicios, expandir la innovación y presentar instalaciones cómodas, seguras y eficientes.