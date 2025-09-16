Jabodebek LRT fue perturbado esta mañana, esta es la explicación de Kai

Yakarta, Viva – Los servicios de transporte urbano son cada vez más cruciales para la movilidad comunitaria en el área metropolitana de Yakarta. A medida que el número de usuarios aumenta todos los días, la confiabilidad de los modos de transporte masivo, como Jabodebek lrt En el centro de atención pública.

Como sucedió el martes por la mañana, 16 de septiembre de 2025, donde había experimentado el Jabodebek LRT perturbación. Sin embargo, PT Kereta API Indonesia (Persero) aseguró que el servicio ahora haya vuelto a la normalidad.

En su declaración oficial el martes 16 de septiembre de 2025, PT Kai Entregando una disculpa por los inconvenientes experimentados por los pasajeros debido a las perturbaciones operativas. «El PT Kereta API Indonesia (Persero) transmitió una disculpa por los inconvenientes experimentados por los usuarios de Jabodebek LRT el martes 16 de septiembre de 2025», dijo el martes su comunicado de prensa citado su declaración oficial.

Se sabe que las operaciones Jabodebek LRT habían experimentado problemas a 06.29 WIB, lo que resultó en un retraso en varios viajes de salida de la estación Jati Mulya. La perturbación es causada por el problema de la señalización en el tren (trenes) TS 21, lo que hace que el circuito no se opere.

Para mantener el servicio sin problemas, Kai es patrones de operación de ingeniería de 07.05 a 08.45 WIB. Los ajustes se hacen con la disposición de que el viaje de Dukuh Atas Bni a Jati Mulya solo opera a la estación Cikunir 1, y viceversa, el viaje de Jati Mulya a Dukuh Atas Bni solo opera hasta la estación Cikunir 1.

Los usuarios que aún desean continuar el viaje están dirigidos a cambiar el conjunto de trenes en la estación 1 de Cikunir. Los pasajeros hacia Jati Mulya están dirigidos a la plataforma/plataforma 1, mientras que los pasajeros hacia Dukuh Atas Bni están dirigidos a la plataforma/plataforma 2.

Aunque había experimentado un retraso, la condición de servicio se recuperó a 08.45 WIB. «A las 08.45 WIB, todo el viaje ha vuelto a la normalidad y se puede servir sin ningún ajuste de operación», escribió Kai.

Esta recuperación, según la compañía, gracias al trabajo rápido de los oficiales de campo que manejaron obstáculos técnicos para que la perturbación pudiera superarse de inmediato. «Kai asegura que los aspectos de la seguridad y la comodidad de los usuarios sean siempre una prioridad», continuó la declaración.

Además, la gestión del Jabodebek LRT también apeló al público para que permanezca cuidadoso, siga las instrucciones de los oficiales y siempre monitoree la información oficial a través de los canales de comunicación disponibles. «Jabodebek LRT también agradece la comprensión, la paciencia y la confianza de todos los usuarios durante el proceso de manejo».