





La policía de Jammu y Cachemira afirmó el sábado haber evitado un trágico incidente rescatando a una mujer y a ella. Dos hijos menoresque estaban a punto de saltar al río Chenab en el distrito de Doda.

Al obtener información, un equipo de la estación de policía de Doda se apresuró al lugar y evitó con éxito el intento de suicidio, salvando así tres preciosas vidas, dijo la policía en un comunicado.

Dijeron la mujer, Shamima Akhter, la esposa de Irfan Ahmed y residente de la aldea de Golibagh en Agregafue entregado a la estación de policía de mujeres en Doda para recibir asesoramiento y asistencia legal necesaria.

Para apoyar a las mujeres y a las niñas en apuros, se han establecido Desventudas de Asistencia para Mujeres en cada estación de policía, además de una estación de policía dedicada de mujeres, asegurando vías accesibles para asesoramiento, asistencia y recurso legal.

Superintendente Senior de Policía, Doda, Sandeep Mehta, instó a las mujeres que enfrentan disputas domésticas u otras dificultades para acercarse a los centros de ayuda de las mujeres, ya funcionales en todas las estaciones de policía, en lugar de recurrir a pasos extremos.

Reiteró que la ayuda y el apoyo siempre están disponibles. «La policía hace un llamamiento a la comunidad para que permanezca atento y aliente a las personas en apuros a buscar asistencia oportuna. Nadie está solo en sus luchas, a través de la conciencia, la compasión y el esfuerzo colectivo, una sociedad más segura y más solidaria que se puede construir para todos», dijo Mehta.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias.





