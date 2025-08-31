J & K, Ladakh HC Sentences Ex Oficial de Policía a cadena perpetua para el ataque de Kupwara 2003







Anular la orden de un tribunal inferior, el Jammu y Cachemira y el Tribunal Superior de Ladakh han sentenciado a un ex oficial de policía a cadena perpetua por su papel en un ataque de Fidayeen en el distrito de Kupwara hace más de dos décadas.

Un banco de división de los jueces Sanjeev Kumar y Sanjay Parihar condenaron el sábado a Ghulam Rasool Wani, ex oficial de la estación de la estación de Sogam (SHO), por la conspiración criminal en el ataque de Fidayaen 2003 que dejó a dos personas de CRPF muertas.

El HC Lo encontró culpable de ayudar a un militante paquistaní al llevar a cabo el ataque y lo sentenció a cadena perpetua mientras mantenía la absolución de su coacusado.

Al revocar la absolución del tribunal de primera instancia de Wani, los jueces, mientras que en parte permitieron la apelación del estado, dijo: «Somos absolutamente claros que las hallazgos de la absolución registradas a favor de Wani, no solo eran perversas, sino que el tribunal de primera instancia había ignorado la evidencia de los pinzas».

El banco de la división dijo que Wani no solo sabía el pakistaní atacante, Mohammad Ibrahim alias Khalilullah (ahora fallecido), pero lo había llevado a salvo a la escena del crimen disfrazándolo como personal de SOG.

La orden dijo que Ibrahim había llegado a la escena del crimen con el motivo de matar al personal de seguridad, y su acto fue «debidamente facilitado» por Wani.

Según el enjuiciamientoIbrahim, disfrazado de uniforme policial, fue transportado desde la estación de policía de Sogam al sitio de ataque en un vehículo oficial de la policía por Wani y su coacusado, Abdul Ahad, más bien, el Moharir de la estación (Guardián de registro).

Sin embargo, el tribunal no encontró evidencia sustancial en contra de lo que describe el caso en su contra como «hipotético» y carecía de pruebas.

Los procedimientos contra Ibrahim habían disminuido debido a su muerte durante el ataque.

