Iwan Fals ganó el 21º Premio Achmad Bakrie en 2025 en las artes y la cultura

VIVA – Virgiawan listanto, o más familiarmente conocido como nombre artístico Iwan FalsOficialmente aceptado Premio Achmad Bakrie (PAB) 21º año 2025. Tiene una gran apreciación en el campo del arte y la cultura, una forma de honor en su largo viaje y su profunda influencia en el mundo de la música y la vida social de la comunidad indonesia.

Leer también: Anindya Bakrie revela que Harapan quiere que Pab sea un premio de clase mundial equivalente a Nobel



El 21º evento PAT Peak Night tuvo lugar en Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (Tim), Yakarta, el miércoles 27 de agosto de 2025. Aun así, la leyenda no pudo asistir directamente porque tenía que cumplir con el calendario de conciertos fuera de la ciudad. Como representante, el premio fue recibido por su gerencia. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Leer también: Lista de destinatarios del 21º Premio Achmad Bakrie en 2025, desde los campos del pensamiento social hasta la ciencia y la tecnología



«Gracias por el 21º Premio Achmad Bakrie en el campo del arte y la cultura que se le otorgó al Sr. Iwan Fals. Lo siento esta noche, Pak Iwan Fals no puede asistir con todos nosotros aquí», dijo Indri Dijo la gerencia de Iwan Fals el miércoles por la noche, 27 de agosto de 2025.

También agregó que la esperanza de que este premio pueda seguir siendo una inspiración, tanto para los artistas como para la comunidad en general.

Leer también: Antes del 21º Premio Achmad Bakrie, Anindhita Bakrie filtró los criterios del destinatario



«Nuestra apreciación es tan alta como el iniciador y todos los involucrados en la celebración de este premio desde el primer año hasta este año con todas sus contribuciones. Esperemos que las artes y la cultura siempre sean un alivio para nosotros en la vida. Esperemos que este premio también sea una inspiración y dar a luz a la bondad para muchas personas. Nuevamente, gracias», dijo.

No es exagerado si Iwan Fals fue recompensado con este premio. Desde el comienzo de su trabajo, la música que creó no era solo entretenimiento, sino también el disco histórico de la gente. Se sabe que las letras son agudas, honestas y capaces de capturar disturbios públicos. Canciones como «Bento», «Galang Rambu Anarchy», To «Madre» se convierten en un retrato social que está fuertemente unido a los corazones de las generaciones públicas.

Con docenas de álbumes legendarios que se han lanzado, Iwan Fals se ha convertido en la voz colectiva de la nación. No es solo un cantante o músico, sino un símbolo de resistencia, conciencia y esperanza. No es de extrañar que tanta gente lo llame «lengua de personas que se conecta» en forma de arte musical.

Durante más de cuatro décadas trabajando, Iwan Fals siguió siendo consistente al presentar canciones cercanas a la realidad social. Su largo viaje demuestra que el arte puede ser un medio de cambio y una reflexión nacional.

El coraje de Iwan expresó los problemas de las personas, tanto durante el nuevo pedido como después, mostró un papel importante en la música en la dinámica de la historia de la nación. Nunca perdió relevancia, incluso en medio de los tiempos cambiantes e industrias musicales cada vez más modernas.

El premio Achmad Bakrie 2025 para Iwan Fals es una afirmación de que el arte y la cultura juegan un papel vital en el desarrollo nacional. La música que nació de la honestidad y la atención social no solo enriquecía los tesoros culturales, sino también una fuente de inspiración para la generación más joven.