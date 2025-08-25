Iwakum Kecam Beating of Photo Periodistas durante la demostración Liputan en el Parlamento

Yakarta, Viva – Asociación de periodistas legales (Iwakum) fuertemente condenados paliza a periodista Foto de la agencia de noticias Antara, Bayu Pratama Syahputra al cubrir una manifestación frente al edificio del Parlamento, Senayan, Yakarta, lunes 25 de agosto de 2025.

El presidente de Iwakum, Irfan Kamil, evaluó que este incidente no solo hirió a un periodista, sino que también lesionó los derechos públicos por información.

«Este no es solo un incidente, esta es una amenaza real para la libertad perse. Cada vez que el periodista fue golpeado, el público fue golpeado. Las autoridades que lo hacen deben ser investigadas, estrictamente sancionadas, y no debe haber protección contra los perpetradores «, dijo Kamil en una declaración escrita.

Según Kamil, la paliza de Bayu, que llevaba un casco que decía «Antara» y trajo dos cámaras, mostró cuán vulnerable era la prensa en el campo.

«Los periodistas claramente están usando atributos, se introduce claramente, pero aún así golpeados. Esto muestra que hay serios problemas en la forma en que las autoridades tratan a la prensa», dijo.

Agrega, violencia Los periodistas en acción en masa no son nuevos y continúan repitiendo de vez en cuando.

«Hemos presenciado repetidamente eventos como este. Advertencias después de advertir como sin sentido. De hecho, el trabajo de los periodistas en el campo es bastante riesgoso sin tener que ser eclipsado por la amenaza de golpes o intimidación», dijo.

Por esta razón, Kamil enfatizó la necesidad de una evaluación integral de salvaguardar las acciones masivas y la aplicación de las reglas de protección de la prensa.

«El estado debe estar presente para proteger, no lastimado. Cada acto de silenciar la prensa es un ataque a la democracia. Esto debe detenerse», dijo.

Secretario General de Iwakum, Ponco Sulaksono, agregado, el trabajo de los periodistas fue protegido por el número de ley 40/1999 sobre la prensa. Por lo tanto, el trabajo de los periodistas debe estar libre de amenazas e intimidación de cualquier parte.

El Maestro de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional (UNA) confirmó que este caso se convirtió en una fuerte alarma para las autoridades.

«Los periodistas no son enemigos. Trabajan por interés público», dijo Ponco.

Con la violencia contra los periodistas que continúan repitiendo, Poncho solicitó al Tribunal Constitucional (MK) que otorgue la solicitud de revisiones judiciales Artículo 8 de la ley de prensa presentada por Iwakum hace algún tiempo.

«La frase protección legal en el artículo 8 de la ley de prensa es actualmente interpretaciones múltiples y no está clara. Pedimos que el tribunal constitucional aclare la protección legal mencionada en el artículo es la acción policial, tanto la búsqueda, el arresto o la determinación del sospechoso después de obtener el permiso del consejo de prensa», dijo.