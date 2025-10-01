Ivar Jenner y Adrian Wibowo fueron convocados al equipo nacional indonesio U-23 para los Juegos SEA de 2025

Miércoles 1 de octubre de 2025 – 21:09 WIB
VIVA – PSSI anunció oficialmente una lista de 32 jugadores Equipo nacional Indonesia U-23 en preparación para los Juegos Sea 2025. De la fila de nombres, lo más destacado es en dos jugadores jóvenes que tienen una carrera en el extranjero: Ivar Jenner Y Adrian Wibowo.
Jenner, mediocampista Jong Utrecht, nuevamente es confiable en fortalecer a Garuda Muda. Su presencia fue considerada muy valiosa considerando que tenía una experiencia compartida. Equipo nacional indonesio Seniors y están acostumbrados a enfrentar partidos con alta intensidad.
Mientras tanto, Adrian Wibowo se convirtió en una cara nueva que se llamó. Se espera que el jugador del FC de Los Ángeles dé un color diferente en las líneas del frente de Indonesia.
Además de los dos, el escuadrón de Garuda Muda también está fortalecido por varios nombres familiares a nivel de equipo nacional superior, como Rafael Struick, Muhammad Ferrarri, a Hokky Caraka.
Se cree que su presencia es capaz de fortalecer la ambición de Indonesia de defender la medalla de oro ganada en la edición 2023, mientras derrota a Tailandia en la final.
Esta vez en los Juegos SEA, Indra Sjafri se confiaba nuevamente para ser capitán. De los 32 nombres llamados, solo 23 jugadores serán llevados al torneo principal.
Lista de jugadores del equipo nacional indonesio U-23
Kiper
Cahya Supriadi
Daffa Fasya
Erlangga Setyo
Muhammad Ardiansyah
Bek
Treest
Muhammad Ferarri
Asafio dzaky
Alfharezzi Buffon
Dony Tri Pamungkas
Dion Markx
Kakang Rudianto
Frengky Missa
Tim Beypens
Ahmad Rusadi
Raka cahyana
Mediocampista
Rivaldo Pakpahan
Robi Darwis
Toni Firmansyah
Rayhan Hannan
Ananda Raehan
Ivar Jenner
Arkhan Fikri
Zanadin Faris
Frente
Victor Detano
Rafael Struick
Hokky Caraka
Jens Raven
Arlansyah Abdulmanan
Rahmat arjuna
Adrian Wibowo
Ricky Pratama
Wigi Pratama
