Ivar Jenner y Adrian Wibowo fueron convocados al equipo nacional indonesio U-23 para los Juegos SEA de 2025

VIVA – PSSI anunció oficialmente una lista de 32 jugadores Equipo nacional Indonesia U-23 en preparación para los Juegos Sea 2025. De la fila de nombres, lo más destacado es en dos jugadores jóvenes que tienen una carrera en el extranjero: Ivar Jenner Y Adrian Wibowo.

Jenner, mediocampista Jong Utrecht, nuevamente es confiable en fortalecer a Garuda Muda. Su presencia fue considerada muy valiosa considerando que tenía una experiencia compartida. Equipo nacional indonesio Seniors y están acostumbrados a enfrentar partidos con alta intensidad.

Mientras tanto, Adrian Wibowo se convirtió en una cara nueva que se llamó. Se espera que el jugador del FC de Los Ángeles dé un color diferente en las líneas del frente de Indonesia.

Además de los dos, el escuadrón de Garuda Muda también está fortalecido por varios nombres familiares a nivel de equipo nacional superior, como Rafael Struick, Muhammad Ferrarri, a Hokky Caraka.

Se cree que su presencia es capaz de fortalecer la ambición de Indonesia de defender la medalla de oro ganada en la edición 2023, mientras derrota a Tailandia en la final.

Esta vez en los Juegos SEA, Indra Sjafri se confiaba nuevamente para ser capitán. De los 32 nombres llamados, solo 23 jugadores serán llevados al torneo principal.

Lista de jugadores del equipo nacional indonesio U-23

Kiper

Cahya Supriadi

Daffa Fasya

Erlangga Setyo

Muhammad Ardiansyah

Bek

Treest

Muhammad Ferarri

Asafio dzaky

Alfharezzi Buffon

Dony Tri Pamungkas

Dion Markx

Kakang Rudianto

Frengky Missa

Tim Beypens

Ahmad Rusadi

Raka cahyana

Mediocampista

Rivaldo Pakpahan

Robi Darwis

Toni Firmansyah

Rayhan Hannan

Ananda Raehan

Ivar Jenner

Arkhan Fikri

Zanadin Faris

Frente

Victor Detano

Rafael Struick

Hokky Caraka

Jens Raven

Arlansyah Abdulmanan

Rahmat arjuna

Adrian Wibowo

Ricky Pratama

Wigi Pratama