Ivar Jenner sube una foto con STY después de que Patrick Kluivert no lograra llevar a la selección de Indonesia al Mundial

Jacarta – El pueblo indonesio tiene grandes esperanzas de ver competir al equipo nacional de Garuda. copa del mundo 2026 extinto.

Lea también: Más popular: Medios extranjeros destacan dos decisiones extrañas del árbitro Ma Ning y Shin Tae-yong regresa a entrenar a la selección nacional de Indonesia



En el partido de la cuarta ronda de clasificación para la zona asiática en el estadio King Abdullah Sports City, Jeddah, el domingo 12 de octubre de 2025 a primera hora de la mañana WIB, el equipo entrenado por Patricio Kluivert tuvo que admitir la superioridad de Irak con un estrecho marcador de 0-1.

La derrota marcó el final de un largo camino Selección Nacional de Indonesia en el evento clasificatorio. Sin embargo, en medio de la decepción pública, uno de los jugadores jóvenes pilares de la selección nacional de Indonesia, Ivar JennerDe hecho, llamó la atención a través de sus publicaciones en Instagram.

Lea también: Volviendo directamente a Holanda, ¿Kluivert fue despedido oficialmente por el PSSI después de no poder llevar a la selección de Indonesia al Mundial de 2026?



En su carga, el mediocampista de 21 años compartió una foto suya con el ex entrenador de la selección nacional de Indonesia, Shin Tae-yong (ORZUELO), en el estadio Gelora Bung Karno.

En la foto, se puede ver a Ivar saludando a la audiencia, mientras STY lo mira.

Lea también: El observador del fútbol holandés critica a Patrick Kluivert: el mal rendimiento conduce naturalmente al despido



«Nuestro viaje mundialista termina aquí. Orgullosos del equipo y agradecidos por todo el apoyo». escribió Ivar en el pie de foto, citado el martes 14 de octubre de 2025.

Anteriormente, cuando Shin Tae-yong fue destituido oficialmente como entrenador de la selección nacional de Indonesia por el PSSI en enero de 2025, Ivar también escribió un mensaje de despedida lleno de respeto y emoción.

«Cuando tenía 19 años me diste la oportunidad de ser titular contra Argentina en mi debut. Desde entonces hasta ahora siempre te estaré agradecido por todo. Compartimos muchos momentos lindos juntos que siempre recordaré. Gracias por tu confianza, entrenador STY», escribió en ese momento.

Se sabe que Shin Tae-yong, quien entrena a la Selección Nacional desde 2020, tiene cercanía emocional con sus jugadores.

STY no es sólo un entrenador, sino también un mentor que inculca disciplina, una mentalidad férrea y un espíritu inquebrantable. Muchos jugadores jóvenes, incluido Ivar, se han desarrollado rápidamente bajo su dirección.