Ivana Mladenović sobre sexo y humor balcánico en ‘Sorella di Clausura’

Recién salido de su estreno mundial en competencia en el Festival de Cine de LocarnoLa cuarta larga característica del director serbio con sede en Rumania Ivana Mladenović, «Sorella di Clausura», llega al Festival de Cine de SarajevoDonde competirá por los máximos honores en el largo festival de Bosnia.

El último director, que ella describe como una «parodia empática de melodramas románticos», protagoniza una intrépida Katia Pascariu («»Mala suerte golpeando o loony porno«) Como Stela, una espinosa, cínica, amorosa antiheroina, empeñada en conocer el objeto de su obsesión: la antigua estrella del pop de los Balcanes Boban, interpretada por el padre del director, Miodrag Mladenović.

Es una comedia romántica unidireccional que ve a Stela haciendo mucho tiempo para perseguir el zorro plateado Schmaltzy, incluso cuando se apresura a llegar a fin de mes mientras mira la presión social para reproducirse. Ubicada en los Balcanes en la cúspide de la crisis económica de 2008, es una película que dice el director explora «la relación entre sexo y capital» mientras gira los tropos familiares de las comedias románticas en su cabeza.

«Aunque la película se reproduce con la estructura de un melodrama o incluso un comedero romántico, por supuesto no es eso», dice Mladenović Variedad. «Al principio ni siquiera pensamos en eso en esos términos, un ‘melodrama subversivo’, pero dado que la película se aborda de esta manera desde un punto de vista del director, puedo entender la referencia. Stela definitivamente no es un personaje de comedia romántica típica, y creo que eso es genial», agrega. «Está más que bien crear personajes como Stela: complejo, imperfecto y muy real».

«Sorella di Clausura» se basa en eventos de la vida real y dedicada a ANCA Pop, una cantante protagonizada por la última película del director «,» «Ivana el terrible«, Y quien murió trágicamente en un accidente automovilístico mientras esa película estaba a punto de finalizar.

Mladenović conoció a Pop en 2016 y sintió una conexión instantánea con el músico, que trabajó incansablemente para apoyar a los artistas subterráneos en Rumania. «Ella fue una inspiración para muchas cosas que hice», dice el director. «Admiro lo que estaba tratando de lograr mientras vivía en un ambiente muy crítico».

Pop llegó a Mladenović un día con un manuscrito de Madcap que estaba luchando por ser publicada. Fue escrita por una pobre joven llamada Liliana Pelici, de la ciudad provincial de Timișoara, y trazó su obsesión con una famosa estrella del pop.

«El manuscrito es muy divertido, tan ingenioso y … despiadado», dice Mladenović, quien trabajó con Momir Milosević y el colaborador de larga data Adrian Schiop para transformar la historia de Pelici en «Sorella di Clausura». «Lo que me atrajo fue la intensidad de la voz narrativa: un humor punk y vanguardista con una despiadada autoironía».

Aunque en gran medida es un producto de su momento histórico, cuando «había una pequeña ventana de prosperidad» en Rumania que pronto se estrellaría, la película tiene una gran comprensión de lo que significa aferrarse a los márgenes, y hacerlo en un país que se está quedando en sí misma para la vida de la UE.

«A pesar de [Stela] está aferrándose a su ilusión … está bastante en contacto con lo que está sucediendo con ella y su posición en la sociedad «, dice Mladenović.» Se podría decir que Stela está loca, pero mira el mundo «.

Miodrag Mladenovic interpreta a la antigua estrella del pop de los Balcanes Boban.

Cortesía del festival de cine de Sarajevo

«Sorella di Clausura» es la cuarta película de Mladenović, después de su documental debut «Gire Off the Lights» (2012), que se estrenó en Tribeca, y sus características de ficción «Soldados. Historia de Ferentari«Un estreno en Toronto en 2017, y» Ivana the Terrible «, que ganó el Premio Especial del Jurado en Locarno en 2019.

Pic es producida por la potencia rumana Ada Solomon en Microfilm y Mladenović a través de su teja serbia Dunav 84. Es coproducido por Ines Vasiljevic y Stefano Sardo para Italia Nightswim y Bernat Manzano en la casa de producción española Boogaloo Films. El equipo de ventas y producción con sede en París B-Class International está representando las ventas mundiales.

Tras el estreno de Locarno de la película, Mladenović dice que varios espectadores describieron «Sorella di Clausura» como «una extensión de ‘Ivana the Terrible'», y el último del director ciertamente comparte el humor cáustico y las sensibilidades de púas de esa película. Ella lo describe como «una comedia agridulce de modales sobre las creencias de las personas en torno al sexo en un país en las afueras de la Unión Europea», aunque esos modales a menudo son escasos.

El director acredita al coguionista Schiop por ayudarla a perfeccionar el tono puntiagudo de la película y las sensibilidades punk. «Es alguien que ha estado investigando el humor de la clase trabajadora durante años, especialmente en su novela ‘Soldado. Historia de Ferentari’, que también adaptamos a una película», dice Mladenović. «Este tipo de humor, ‘de Autobază’, lo que le gusta llamar ‘humor del conductor de camiones’, ya estaba allí en su trabajo anterior. Está arraigado en la clase trabajadora, donde los chistes son cálidos, imperfectos y destinados a crear solidaridad.

«Si bien el cine rumano en los últimos años a menudo ha usado una comedia cruda para provocar la sensibilidad refinada de las élites, estábamos decididos a no jugar de manera inteligente, no para envolver bromas vulgares en capas de sofisticación posirónica, sino para mantenerlas cálidas, imperfectas y vidas», dice.

Sin embargo, vulgar bromea abundan en «Sorella di Clausura», incluida lo que probablemente sea una de las escenas más comentadas de No-Sex para llegar a los cines de cine este año. ¿Le preocupaba el director que tal comedia exagerada podría empujar el sobre demasiado lejos?

«Para nosotros, ‘exagerado’ habría significado fingir ser algo que no somos», dice Mladenović. «Creo que el miedo a esforzarse demasiado fue una gran parte de nuestros debates, porque ya teníamos muchos personajes: no queríamos fallar en presentarlos simplemente como son. Tratando de hacer una película» sofisticada «no es algo que debas esperar de mí y Adi», continúa, «y probablemente ni siquiera sabremos cómo hacerlo».

Lo que no quiere decir que no hubo escenas que tuvieran que quedarse en el piso de la sala de corte. «Es muy difícil mantenerse al día con el buen gusto, quiero decir, algo a lo que nos referimos como ‘buen gusto'», dice el director, riendo. «El humor de los Balcanes es una línea tan complicada para cruzar. En las películas puede sentirse fácilmente desactualizada o deslizarse en los estereotipos, y luego las películas se reducen a eso de manera predeterminada. Sabemos cómo nos perciben, por lo que seguir jugando con esas ideas significa caminar una línea muy delgada en cómo lo aborda».

El Festival de Cine de Sarajevo se ejecuta del 15 al 22 de agosto.