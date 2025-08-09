Ivan Gunawan dijo que primero se enamoró de Ayu Ting Ting, aparentemente cuando …

Yakarta, Viva – No hace mucho tiempo, el presentador y el famoso diseñador Ivan Gunawan expresar sus sentimientos a la espada Ayu ting ting. Regresó para recordar el primer momento enamorado de la espada de Depok. En ese momento, los dos se estaban convirtiendo en artistas en una estación de televisión.

IGUN, su apodo, incluso buscando formas de estar cerca de la madre de Bilqis, incluida la oferta de sus diseños para AYU. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Me enamoré por primera vez con un Ayu Ting Ting cuando usaba la ropa del ejército. Recuerdo que estabas disparando usando una camisa verde Loreng, ya me gusta. Después de cantar el set Sat set, ¿cómo obtuve el número? Seguí diciendo ‘¿Quieres usar ropa (diseño), no recuerdo?» dijo Ivan, citado de la Revolución Comic8 de YouTube, sábado 9 de agosto de 2025.

Sin embargo, por un lado, Ivan seguía siendo un dilema. Porque, en ese momento, su apariencia todavía era como una mujer con maquillaje grueso y moda llena de decoración.

«Quiero decir ‘quiero usar ropa (dibujo), ya no lo hago’ así, en ese momento tuve tiempo de tener señora. Es muy vestirse. Barongsai pase también», dijo.

Ayu también recordó cómo Ivan se le acercó. En ese momento, el que acababa de ingresar al mundo del entretenimiento en el país recibió una muñeca grande. Ivan incluso lo contactó para preguntar sobre el estado de su relación.

«Me conoció, temeroso de que fuera, Dios mío, Dios mío. Luego estaba buscando mi número de teléfono. Recuerdo que envió una muñeca tan grande como él. ¿Recuerdas que enviaste una muñeca? Me dijo que me diera a su conductor para dar un oso de peluche, hasta que él ya tiene un novio todavía?

Ivan finalmente reveló las razones de Ayu desanimado. Afirmó tener miedo de las expectativas de la espada. De hecho, según él, si era imprudente, tal vez ahora están casados y tienen hijos que están en la escuela secundaria.

«Pero esto es realmente, a mí y a Ayu realmente les gusta.

«Tiene un momento en que solía ser un idiota cuando estaba embarazada.