ITV Studios lanza una nueva etiqueta de entretenimiento

Nueva etiqueta

ITV Studios está lanzando una nueva etiqueta, aún sin nombre. Centrándose en el entretenimiento y los formatos, será dirigido por el director gerente Lily Wilson y director creativo Tom Williams.

Wilson se mueve de ITV, donde ha sido la editora de Entretenimiento durante los últimos seis años, supervisando espectáculos, incluidos «Gran Bretaña, Got Talent» y «The Voice». Williams proviene de TalkbackThames, donde desarrolló programas como «¡Mamma Mia! Tengo un sueño» y «The Million Pound Drop».

La etiqueta, que se lanzará en el año nuevo, se convertirá en el nuevo hogar de ITV Studios ‘ Papa equipo, que abarca la papa y 12 yardasLa cartera de exhibiciones y catálogo de preguntas.

«Lily ha sido sinónimo de los programas más grandes de la televisión y entiende íntimamente lo que se necesita para crear excelencia», dijo Tim CarterDirector Gerente de ITV Studios ‘UK sin guión. «Tom es uno de los creadores más emocionantes de la industria. Juntos son imparables, y con el peso y la popularidad de los espectáculos de la papa y la IP de 12 yardas detrás de ellos, prometen crear una nueva fuerza en el entretenimiento».

Movimientos de la industria

Medios de hormigas azules ha designado Dervla Kelly al puesto de director de marketing y comunicaciones y Suraha Adamesco Como director de tecnología. Los movimientos vienen después de completar la transacción de adquisición inversa de Blue Ant y el listado de la Bolsa de Valores de Toronto.

Descubrimiento de Warner Bros. ha contratado Karin Lindström Como Vicepresidente de Programación del Grupo de Nordic, supervisando a Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia. Ella informará a EVP y MD para Nordics Christina Sulebakk. Lindström se une a Amazon MGM Studios, donde fue directora de Nordics originales para Prime Video.