ItalJet comienza la distribución de Dragster 250, los primeros tres consumidores reciben unidades exclusivas

Yakarta, Viva – Fabricante de scooter italiano, ItaliaComenzó a confirmar sus pasos en Indonesia enviando oficialmente la primera unidad Dragster 250 a los consumidores.

Los primeros tres propietarios de Yakarta y Balikpapan se convirtieron en los primeros en disfrutar de este scooter de estilo deportivo, en la ceremonia que tuvo lugar en el sur de Yakarta.

La rendición se convirtió en el hito inicial de la distribución de las primeras 50 unidades que habían sido ordenadas desde el lanzamiento a principios de este año. Las tres unidades presentadas que representan tres variantes de Dragster 250 disponibles son la versión estándar, la edición de Malossi y la edición de Racing Gresini que lleva el espíritu del automovilismo.



Entrevista ItalJet arrastrado 250

Según Irwansyah, dijo el gerente general de ItalJet Indonesia, la respuesta del consumidor a este modelo es muy positiva, especialmente para la edición de Malossi que parece sorprendente con una librea distintiva.

«Esto no es solo la entrega de unidades, sino la realización de nuestras promesas a los clientes que han creído desde el principio», dijo en un comunicado recibido por Viva Automotive, jueves 7 de julio de 2025.

Los primeros propietarios también obtendrán beneficios exclusivos en forma de servicio gratuito para el mantenimiento inicial, incluidas las tarifas de petróleo y servicio, así como garantías garantizadas por un año.

No es un scooter normal

Dragster 250 no es solo un vehículo diario, sino una combinación de tecnología, diseño y rendimiento que se dirige al segmento premium. El motor DOHC 250cc de 250cc utilizado es capaz de producir potencia de más de 22 caballos de fuerza y 21 nm de torque, lo que lo convierte en uno de los scooters más poderosos de su clase.

Pero lo que hace que el Dragster se encuentre completamente diferente en la construcción del marco y el sistema de dirección. El diseño del enrejado tubular combinado con placas de aluminio ofrece una apariencia industrial distintiva, mientras que el sistema de dirección del Sistema de Dirección de Dirección Independiente (ISS) proporciona más estabilidad al maniobrar.

Con respecto al precio, ItalJet colocó Dragster 250 en el segmento superior: a partir de RP. 149 millones para la variante estándar, aumentando a RP. 155 millones para la edición de Malossi, y Rp. 162 millones para la versión de Gresini Racing.

En la actualidad, ItalJet Indonesia solo ha servido a las ventas a través de la tienda insignia en el sur de Yakarta. Pero la compañía planea expandir las redes a otras grandes ciudades como Yogyakarta, Surabaya y Bali en el futuro cercano, para fortalecer los servicios de ventas y posventa.

No solo se centró en las ventas, ItalJet también preparó la participación activa en una serie de eventos automotrices. Aparecerán en el evento IMOS 2025 y también apoyarán al equipo de Gresini en MotoGP Mandalika como parte de la estrategia de fortalecer la imagen de la marca.

Además, el mundo espera la presencia de Dragster 700 Twin, un nuevo modelo con una gran capacidad programada para deslizarse a nivel mundial en el circuito IMola, Italia, el 16 de septiembre de 2025. Este modelo será un símbolo de la ambición de ItalJet en presentar un alto rendimiento con un diseño experimental distintivo.