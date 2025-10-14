Italia considera reconocer al Estado palestino tras el alto el fuego entre Israel y Hamas

Jacarta – italia Más cerca de reconocer la existencia del Estado. Palestina después de llegar a un acuerdo armisticio entre Israel Y Hamás en Gaza, dijo la primera ministra Giorgia Meloni, el lunes 13 de octubre de 2025.

«Obviamente, si este plan se aplica realmente, el reconocimiento de Palestina por parte de Italia estará más cerca», dijo Meloni a los periodistas al margen de la Cumbre de Paz de Sharm el-Sheikh en Egipto, según cita la agencia de noticias ANSA.

Enfatizó que Italia está comprometida a apoyar el establecimiento de un Estado palestino mientras continúa brindando asistencia humanitaria al pueblo de Gaza.

Foto de archivo – Bandera de Palestina

Meloni añadió que Italia está dispuesta a ayudar a estabilizar la situación en Gaza, incluso mediante el despliegue de tropas de Carabinieri si así lo exige una resolución de las Naciones Unidas.

«Italia está lista para desempeñar su papel. Esta es una gran oportunidad y un día histórico. Estoy orgulloso de que Italia esté aquí», afirmó Meloni.

Calificó el acuerdo de alto el fuego como un “gran éxito” para el presidente estadounidense Donald Trump y agregó: “Le deseamos muchos más éxitos, incluso en Ucrania”.

La semana pasada, Trump anunció que Israel y el grupo palestino Hamás habían acordado la primera fase de un plan que presentó el 29 de septiembre para detener los combates en la Franja de Gaza, liberar a todos los rehenes israelíes a cambio de la liberación de los prisioneros palestinos y llevar a cabo una retirada gradual de las tropas israelíes de toda la Franja de Gaza.

La primera fase del acuerdo entró en vigor el pasado viernes.

La segunda fase del plan incluye el establecimiento de un nuevo mecanismo gubernamental en Gaza, la creación de una fuerza multinacional y el desarme de Hamás.

El lunes 13 de octubre por la mañana, comenzó el proceso de liberación de los palestinos de las cárceles israelíes después de que Hamás liberara a los 20 rehenes israelíes que aún estaban vivos en la Franja de Gaza.

Desde octubre de 2023, los ataques israelíes han matado a más de 67.800 palestinos en el territorio, en su mayoría mujeres y niños, y han dejado inhabitables grandes zonas de Gaza. (Hormiga)