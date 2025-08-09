Isyana Sarasvati a Gigi listo para animar la monología temática de conciertos, ¿qué tan emocionante?

BandungVIVA – Concierto La música temática ahora está atrayendo cada vez más la atención de los amantes de las artes escénicas. No solo una canción de canciones del escenario, varios conciertos comenzaron a combinar elementos visuales, historias, experiencias emocionales para crear una atmósfera más profunda.

Esto marca el cambio en los gustos de la audiencia que ya no solo vienen a escuchar música, sino que también quieren sentirse involucrados en la historia entregada. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

Ahora, la audiencia se está acostumbrando al concierto que combina el flujo narrativo y el escenario que apoya la historia. Esto hace que el organizador sea necesario no solo centrarse en la calidad del sonido, sino también en el diseño de la experiencia general.

El aumento de las expectativas hace que el productor de eventos y el equipo creativo trabajen más duro en el desarrollo de conceptos. Deben poder traducir grandes ideas en experiencias que pueden sentir directamente por miles de personas. No con poca frecuencia, esto requiere una exploración cruzada cruzada, desde artes teatrales, cinematografía hasta diseño interior.

Pero, por otro lado, este valiente concepto también abre oportunidades para crear un trabajo más auténtico y emocionalmente relevante. La audiencia que está conectada personalmente a la narrativa en el escenario tiende a traer recuerdos de casa que están más impresos.

Uno de los conciertos que llevan este enfoque es la monología de conciertos que se llevará a cabo el 27 de septiembre de 2025 en Eldorado Dome, Lembang, Bandung. El evento fue iniciado por Kailash Group y presentó cuatro artistas principales: Gigi, Isyana SarasvatiPor venganza, y dj lalaralili. Este concierto lleva el tema de la monología: tono y narración, que combina música con narración de cuentos en un solo programa.

«Este concepto es realmente bastante difícil para nosotros de darnos cuenta. El mayor desafío es cómo cambiar la mentalidad habitual con un espectáculo que está WoW u organizado», dijo Resdi como jefe del evento del Proyecto del Grupo Kilailah, en su declaración, citado el sábado 9 de agosto de 2025.

Uno de los enfoques que adoptan es el diseño principal del escenario que se parece a una cama en una habitación, para crear un ambiente cálido de ‘hogar’.

Según el organizador, cada músico aparecerá en una sesión separada, pero la secuencia de apariencia se organiza en función del año de nacimiento de cada artista.

Esto es para agregar una capa personal de narrativa en cada segmento. El público también será invitado a explorar la historia detrás de las canciones cantadas, lo que hace de este concierto una experiencia que es más que entretenimiento.

Kailash Group apunta a más de 5,000 espectadores de varias edades. Afirmaron que el sistema de programa había sido diseñado para mantener la comodidad incluso a gran escala. Se puede acceder a las entradas para conciertos a través de una plataforma oficial en Addtix.ID.

«Esperamos que esta monología pueda convertirse en un evento sostenible, con una historia diferente cada año», concluyó Resdi.