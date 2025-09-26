ISYANA BAGOES OKA Según los informes, Jabat, vicepresidente de PSI

Yakarta, Viva – antes de cita Gestión de DPP del Partido Solidaridad de Indonesia (PSI), Isyana Bagoes Oka Según se informa, ir a ocupar la posición Representante Presidente.

Leer también: La inauguración de la gerencia de PSI DPP, Jokowi se convirtió en el presidente de la Junta de Síndicos?



Anteriormente, el Viceministro de Población y Desarrollo Familiar era parte de la Junta de Síndicos. Relacionado con las noticias, el político de PSI, Agus Herlambang, no quería abrir su voz. Pidió ser paciente.

«La inauguración es pronto. Así que estamos esperando el anuncio de Mas Kaesang directamente», dijo, el viernes 26 de septiembre de 2025.

Leer también: Palace enfatizó que no había inauguración del ministro al jefe del cuerpo en el futuro cercano



Además, la PSI recibió un nuevo apoyo de figuras nacionales que se unirán. Según se informa, Ahmad Ali Cs fortalecerá los rangos del partido con el elefante. Con respecto a la noticia de la unión de Ahmad Ali CS, político de PSI, Andy Budiman le pidió al equipo de medios que esperara cuando la inauguración de la gerencia de PSI DPP.

«Solo espera. Más tarde cuando vemos», dijo Andy Budiman.

Leer también: Gibran está ausente de la inauguración de los ministros, este es el palacio que dijo

