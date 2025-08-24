ISRO realiza con éxito la primera prueba de caída de aire integrada para la misión Gaganyaan







El Organización de Investigación Espacial India (ISRO) ha llevado a cabo con éxito su primera prueba integrada de caída de aire (IADT-01), marcando un hito significativo en los preparativos para el ambicioso programa de vuelo espacial humano de la India, la misión Gaganyaan.

La prueba, que demostró el sistema de desaceleración basado en paracaídas para el módulo de la tripulación, se realizó en colaboración con múltiples agencias de defensa e investigación, incluida la Organización de la Investigación y el Desarrollo de la Defensa de la India (DRDO), la Armada India y la Guardia Costera de la India.

En una publicación compartida en X, ISRO dijo: “ISRO logra con éxito la primera prueba de caída de aire integrada (IADT-01) para la demostración de extremo a extremo del sistema de desaceleración basado en paracaídas para Gaganyaan misiones. Esta prueba es un esfuerzo conjunto de ISRO, la Fuerza Aérea India, DRDO, la Armada India y la Guardia Costera de la India «.

El Ministro de Estado de Ciencia y Tecnología de la Unión, el Dr. Jitendra Singh, informó recientemente al Parlamento que se han completado el desarrollo y las pruebas de tierra del vehículo de lanzamiento calificado humano (HLVM3) para la misión Gaganyaan.

Proporcionando una actualización sobre varios componentes del proyecto, dijo Singh, “Sistemas de propulsión para el Módulo de tripulación y el módulo de servicio se ha desarrollado y probado. El modelo de ingeniería ECLSS se ha realizado. El Sistema de Escape de la tripulación (CES), con cinco tipos de motores, ha sido desarrollado y probado estático. La infraestructura necesaria, incluida la instalación de preparación del módulo orbital, el Centro de Control de Gaganyaan, el centro de entrenamiento de la tripulación y las modificaciones en la segunda plataforma de lanzamiento, se han establecido «.

Además, declaró que las misiones precursoras ya estaban en marcha. «Se ha desarrollado un vehículo de prueba para validar el CES y se probó con éxito en TV-D1. Las actividades para TV-D2 e IADT-01 están progresando. HS200 Motores realizados y probados «.

Mirando hacia el futuro, Singh destacó que la visión a largo plazo de la India va más allá de Gaganyaan. Después de demostrar la capacidad para el vuelo espacial humano, el país planea desarrollar una estación espacial, la estación de Bharatiya Antariksha (BAS), en 2035. Ya se ha otorgado la aprobación para el desarrollo del primer módulo BAS.

Para 2040, India También tiene como objetivo lograr un aterrizaje humano de luna, con la configuración de la misión y los módulos de entrenamiento alineados con este ambicioso objetivo. Singh enfatizó que estos esfuerzos no solo posicionarán a India entre las naciones espaciales establecidas, sino que también contribuirán a la visión de Viksit Bharat.

