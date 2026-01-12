ISRO lanzará hoy PSLV-C62, la primera misión espacial de la India en 2026







India está lista para llevar a cabo hoy su primer lanzamiento espacial del año, ya que el Organización de investigación espacial de la India (ISRO) se prepara para desplegar la misión Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV)-C62 desde la primera plataforma de lanzamiento (FLP) en SDSC SHAR, Sriharikota.

La ISRO en una publicación en X había declarado: «El lanzamiento de la misión PSLV-C62 está programado para el 12 de enero de 2026 a las 10:17 horas IST desde la primera plataforma de lanzamiento (FLP), SDSC SHAR, Sriharikota».

Según la agencia de noticias ANI, el director del planetario Jawaharlal Nehru, BR Guruprasad, dijo el domingo: «El 12 de enero de 2026, India realizará su primer lanzamiento del año. El PSLV es uno de los vehículos de lanzamiento más confiables del mundo y ha desplegado con éxito naves espaciales como Chandrayaan-1, Mangalyaan, Aditya-L1 y más”.

En declaraciones a ANI, Guruprasad añadió que esta será la misión número 64 del PSLV. El lanzamiento tiene como objetivo colocar un satélite de observación de la Tierra llamado Anvesha, EOS-N1, en una órbita polar sincrónica con el sol, a una altitud de al menos 100 kilómetros sobre la superficie de la Tierra.

«Será el lanzamiento número 64 del vehículo de lanzamiento de satélites polares. Este vehículo llevará un satélite llamado Anvesha, EOS-N1, un satélite de observación de la Tierra, a una órbita polar heliosincrónica, probablemente a unos cientos de kilómetros sobre la superficie de la Tierra», añadió, informó ANI.

Anteriormente, el 24 de diciembre, ISRO lanzó con éxito el satélite de comunicaciones BlueBird Block-2 para AST SpaceMobile de Estados Unidos. El satélite fue puesto en órbita con éxito y la misión fue declarada un éxito.

El lanzamiento tuvo lugar desde Satish Dhawan. Estación espacial en Sriharikota, Andhra Pradesh, a las 8:55 a. m. IST.

La misión desplegó el satélite de comunicaciones de próxima generación diseñado para proporcionar banda ancha celular de alta velocidad directamente a teléfonos inteligentes en todo el mundo. La nave espacial BlueBird Block-2 sería la carga útil más pesada lanzada a la órbita terrestre baja en la historia del cohete LVM3.

«El satélite más pesado jamás levantado desde suelo indio utilizando un lanzador indio»: presidente de ISRO tras el lanzamiento del satélite BlueBird Block-2

A principios de diciembre de 2025, el presidente de ISRO, V. Narayanan, elogió el lanzamiento exitoso del satélite de comunicaciones BlueBird Block-2 y lo describió como el satélite más pesado jamás lanzado desde suelo indio utilizando un cohete indio.

Dijo que el satélite fue colocado con precisión en su órbita designada y calificó la misión como un hito importante para ISROinformó la agencia de noticias ANI.

Durante su discurso, V. Narayanan dijo: «El vehículo de lanzamiento ha inyectado con éxito y precisión el satélite de comunicaciones BlueBird Block-2 en la órbita prevista. Este es el primer lanzamiento comercial dedicado para un cliente de EE. UU., AST SpaceMobile. Este es nuestro lanzamiento número 104 desde Sriharikota, y también la novena misión exitosa del vehículo de lanzamiento LVM-3, lo que demuestra su confiabilidad al 100 por ciento».

Esta misión, que fue el primer lanzamiento comercial exclusivo de AST SpaceMobile, con sede en EE. UU., también marcó el lanzamiento número 104 desde Sriharikota y el noveno vuelo exitoso del vehículo de lanzamiento LVM-3.

Añadió: «Esta es una misión consecutiva del LVM-3 en sólo 52 días. Este es el satélite más pesado jamás levantado desde suelo indio utilizando un lanzador indio. Esta es también la tercera misión totalmente comercial del LVM-3, y el vehículo ha demostrado su excelente historial», informó ANI.

El satélite fue colocado con precisión en su órbita designada, tras lo cual la misión fue declarada un éxito. El lanzamiento tuvo lugar a las 8:55 am IST del 24 de diciembre, desde el Centro Espacial Satish Dhawan en Sriharikota, Andhra Pradesh.

La misión lleva un satélite de comunicaciones de próxima generación diseñado para ofrecer banda ancha celular de alta velocidad directamente a teléfonos inteligentes en todo el mundo. En particular, BlueBird Block-2 es la carga útil más pesada jamás lanzada a la órbita terrestre baja por el cohete LVM3 de ISRO, lo que subraya las crecientes capacidades de los sistemas de lanzamiento de carga pesada de la India.

El satélite es parte de la próxima generación de satélites de comunicación BlueBird Block-2, diseñados para proporcionar conectividad de banda ancha celular basada en el espacio directamente a teléfonos inteligentes móviles estándar, dijo ISRO, informó ANI.

(Con entradas ANI)









