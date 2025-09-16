Israel ya no atacará a Qatar

Washington, Viva – Presidente de los Estados Unidos Donald Trump decir eso Israel No atacará de nuevo Katar Después de bombardeo Doha La semana pasada en la operación tenía como objetivo matar a los funcionarios de Hamas.

«Ya no atacará a Qatar», dijo Trump sobre el jefe de la autoridad israelí Benjamin Netanyahu al responder a los periodistas en la sala ovalada.

Según Trump, Qatar ha sido un muy buen país aliado, pero muchos no lo saben.

«Pero, (Netanyahu) ya no atacará a Qatar. Todavía puede estar persiguiéndolos (Hamas)», agregó Trump.

Ataques israelíes contra la capital de Doha, Qatar, atacado a los funcionarios de Hamas

Todavía no está claro lo que Trump quiso decir, pero la declaración implicaba que los pasos de Netanyahu permanecieron abiertos para llevar a cabo ataques para deshacerse de los funcionarios de Hamas en el país en la región del Golfo Árabe.

Además, Trump negó el informe de Axios afirmando que Netanyahu le había contado personalmente sobre el ataque del 9 de septiembre, algún tiempo antes de que Israel atacara a la capital de Qatar, Doha.

«No, no lo dijeron», dijo Trump. Cuando se le preguntó cómo conocía el ataque, Trump respondió: «De la misma manera que tú».

La Casa Blanca afirma que Trump conoce el ataque del ejército de los Estados Unidos después de que se hayan lanzado los misiles de Israel para que no puedan detenerlo.

Mientras tanto, los líderes que participaron en la cumbre de emergencia árabe-islámica en Doha advirtieron el lunes que los ataques israelíes contra Qatar tenían consecuencias peligrosas para la región.

Los líderes de la cumbre instaron a los actos colectivos a luchar contra los esfuerzos de Israel para imponer una nueva realidad en el Medio Oriente.

La declaración final de la reunión publicada por la agencia oficial de noticias de Qatar, QNA, sostuvo que la cumbre condenó el ataque a Doha y expresó plena solidaridad con Qatar.

La reunión máxima dijo que la agresión de Israel «arruinó las oportunidades para lograr la paz en la región».

La declaración enfatizó la necesidad de «oponerse al plan de Israel para imponer una nueva realidad en la región» y advirtió que el esfuerzo planteó «amenazas directas a la seguridad regional e internacional». (Hormiga)