





Los funcionarios israelíes y Hamas se reunirían en un complejo egipcio el lunes con la esperanza de marcar un alto el fuego potencial en Gaza en la víspera del segundo aniversario. Las negociaciones indirectas se llevarían a cabo en el resort del Mar Rojo de Sharm El-Sheikh, donde la delegación israelí, encabezada por el principal negociador Ron Dermer, llegaría el lunes, Primer Ministro, primer ministro, el primer ministro, el primer ministro, el primer ministro, el primer ministro, Benjamin Netanyahu’s dijo la oficina.

La delegación de Hamas, encabezada por Khalil al-Hayyah, llegó el domingo en Egipto, dijo el grupo en un comunicado. Dijo que las negociaciones se centrarán en la primera etapa de un alto el fuego, incluida la retirada parcial de las fuerzas israelíes, así como la liberación de rehenes en poder de los militantes en Gaza a cambio de prisioneros palestinos en detención israelí.

También se espera que el enviado del Medio Oriente de los Estados Unidos Steve Witkoff y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, se unan a las conversaciones, Egipto informó Al-Ahram estatal. Este último impulso para la paz se produce después de que Hamas aceptó algunos elementos del Plan de Paz de los Estados Unidos, un movimiento bienvenido por Trump. Israel ha dicho que apoyó el nuevo esfuerzo de los Estados Unidos. Según el plan, Hamas liberaría a los 48 rehenes restantes, unos 20 que se cree que están vivos, en tres días. Renunciaría a poder y desarmaría.

Se espera que las conversaciones en Egipto se muevan rápidamente, ya que Netanyahu dijo que se «limitarían a unos pocos días al máximo», aunque algunos funcionarios de Hamas han advertido que se puede necesitar más tiempo para localizar los cuerpos de los rehenes enterrados bajo los escombros.

