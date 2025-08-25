Israel usa el hambre en Gaza como una herramienta de guerra, ¡el mundo debe actuar!

Yakarta, Viva -Member de la Comisión de la Cámara de Representantes I Yudha Novanza Utama afirmó que el anuncio oficial de las Naciones Unidas (PBB) sobre el desastre hambre De GazaPalestina, debe ser una alarma para el mundo internacional. Según él, la situación es una crisis humanitaria que puede prevenirse completamente, pero ocurre porque Israel Claro de acceso al camino de ayuda humanitaria a Gaza.

Leer también: Bahlil enfatizó que Golkar estaría en contra de los partidos que perturbaron al gobierno de Prabowo-Gibran



«La Declaración de la ONU marcó la primera vez que se declaró la hambruna en el Medio Oriente. Este hecho muestra que el sufrimiento del pueblo palestino ha estado en una etapa de emergencia», dijo Yudha en su declaración escrita, respondiendo al anuncio de la ONU, citado el lunes 25 de agosto de 2025.

Yudha destacó la declaración del jefe de asistencia de la ONU, Tom Fletcher, que confirmó que este hambre no debería ser necesario. «Fletcher dijo muy claramente que la comida no podía llegar a Gaza debido a los obstáculos sistemáticos de Israel. Es decir, este no es un desastre natural, sino como resultado de políticas políticas que cubren el acceso a la humanidad», dijo.

Leer también: Netanyahu quiere que la guerra israelí en Gaza dure décadas





Los gazanes hicieron cola para la comida debido a hambre

Político del partido Golkar Pidió que la comunidad internacional se uniera para presionar a Israel para que abra la ayuda humanitaria. «Cientos de miles de gazanes ahora enfrentan la condición de los desastres importantes. Esta situación no solo concierne a Palestina, sino también una prueba para la solidaridad humanitaria mundial. No dejes que el hambre se use como un medio de guerra», dijo.

Leer también: 240 periodistas murieron como resultado de los ataques israelíes en Gaza, superados durante la Guerra Mundial



Yudha también instó al gobierno indonesio a dar medidas concretas en los foros internacionales. «El gobierno indonesio debe ser más activo en las principales iniciativas diplomáticas, tanto en las Naciones Unidas, las organizaciones de cooperación islámica (OIC), así como en otros foros internacionales. Indonesia no debe permanecer en silencio, debe defenderse en la vanguardia por la apertura de la asistencia y terminación del bloqueo de Israeli», dijo Yudha.

En la misma ocasión, legislador Del distrito electoral de Sumatra del Sur expresé su profunda preocupación por los niños de Gaza que sintieron el mayor impacto de este desastre.

«Los niños son las víctimas más indefensas. Sufren de hambre, enfermedad, incluso pierden el futuro debido a la guerra y el bloqueo. El mundo no debe cerrar sus ojos cuando la generación joven palestina se deja lentamente debido al hambre», dijo en un tono emocional.

Declaración de las Naciones Unidas: primer desastre de Tamap en el Medio Oriente

Las Naciones Unidas el viernes 22 de agosto de 2025 anunciaron el desastre hambriento en Gaza, Palestina, la primera vez que las Naciones Unidas en la Región de Medio Oriente emitieron la Declaración Oficial del Hambre en la Región de Medio Oriente.

El panel integrado de la Clasificación de Fase de Seguridad Alimentaria (IPC) establece que al 15 de agosto de 2025, el área de la ciudad de Gaza ha entrado en la fase del desastre del hambre (Fase 5 de IPC) con evidencia adecuada, y se proyecta que se extiende a Deir al-Balah y Khan Younis a fines de septiembre, cubriendo casi dos Thirds of Palestian Territories.

Más de 500,000 personas en la Franja de Gaza se enfrentan actualmente a condiciones de hambre agudas, con el potencial de aumentar a 641,000 personas, alrededor de un tercio de la población, a fines de septiembre. Esta crisis fue activada por el bloqueo israelí que desde marzo prohibió la entrada de asistencia, antes de permitir solo una cantidad muy limitada a fines de mayo.

Asistencia de las Naciones Unidas, Tom Fletcher, dijo que la afección era una tragedia que debería «debería prevenirse si se permitía que los alimentos entraran». Sin embargo, Israel negó el informe llamándolo «las mentiras de Hamas fueron lavadas» a través de instituciones internacionales.

Mientras tanto, Hamas acusó a Israel de usar el hambre como una «herramienta de guerra» e instó al bloqueo a ser revocado de inmediato para permitir la entrada de asistencia alimentaria, medicamentos, agua y combustible de manera continua.