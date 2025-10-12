Israel traslada a prisioneros palestinos antes del intercambio en el alto el fuego en Gaza

VIVA – Autoridad Israel anunció que varios prisioneros palestinos habían sido trasladados a dos prisiones diferentes antes de la implementación del acuerdo de alto el fuego en Gaza, según informes de los medios locales, el sábado (10/11/2025), hora local.

La agencia de radiodifusión pública de Israel, KAN, informó que los prisioneros que iban a ser liberados en Gaza o deportados a través de la frontera de Rafah ahora están alojados en la prisión de Ketziot, en la región de Negev, en el sur de Israel.

Mientras tanto, los prisioneros cuya liberación estaba prevista en la región de Cisjordania han sido trasladados a la prisión de Ofer, situada al oeste de Ramallah, según el informe.

El Servicio Penitenciario de Israel confirmó que ha completado el traslado de los prisioneros palestinos a instalaciones donde serán liberados.

El diario Yedioth Ahronoth, citando fuentes del servicio penitenciario, informó que en la operación participaron miles de policías penitenciarios, en la que los prisioneros fueron transportados en decenas de convoyes bajo estrictas medidas de seguridad.

Se espera que la liberación tenga lugar el lunes después de que Hamás libere a los cautivos israelíes.

Según el acuerdo, 2.000 prisioneros palestinos serán liberados, incluidos 250 que cumplen cadena perpetua y 1.700 retenidos en Gaza desde que comenzó la guerra en octubre de 2023, a cambio de 48 rehenes israelíes.

Mientras tanto, la Oficina de Medios de Comunicación de los Prisioneros Palestinos, afiliada a Hamás, negó haber llegado a un consenso sobre la lista de prisioneros incluidos en el intercambio.

Tel Aviv estima que 48 israelíes están detenidos en Gaza, incluidos 20 que todavía están vivos, mientras que más de 11.100 palestinos están encarcelados en Israel, muchos de los cuales sufren tortura, hambre y negligencia médica, condiciones que han provocado la muerte, según informes de derechos humanos y de los medios palestinos e israelíes.

La primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza entró en vigor el viernes por la tarde y las fuerzas israelíes completaron una retirada gradual hasta la línea amarilla esa tarde, lo que hizo que el proceso de intercambio durara 72 horas.

