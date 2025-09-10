Israel Serang Doha, PRABOWO Teléfono Emir Qatar enfatiza la solidaridad

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subanto, charlando directamente con Emir QatarSu Majestad Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, por teléfono el miércoles 10 de septiembre de 2025.

Según el secretario del gabinete, Teddy Indra Wijaya, el jefe de estado preguntó sobre las últimas condiciones en Qatar después de la asociación Israel el Doha Eso sucedió el día anterior.

«En esta conversación, el presidente Prabowo preguntó sobre las últimas condiciones en Qatar después de los israelíes frente a Doha, Qatar, el 9 de septiembre de 2025», dijo Seskab Teddy en su declaración escrita.



Teléfono del presidente Prabowo Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani Foto : Instagram @secretaria.kabinet

Seskab Teddy también dijo que el ataque israelí contra Doha fue una grave violación de los principios del derecho internacional. Estos incluyen la Carta de la ONU, las violaciones a la soberanía de Qatar y una gran amenaza para la seguridad y la paz de la región.

«Este ataque también está en riesgo de eliminar y expandir el conflicto en la región», dijo Seskab Teddy.

Seskab Teddy también enfatizó que la actitud de Indonesia apoya constantemente la soberanía de Qatar y la paz en la región del Medio Oriente.

«Indonesia reiteró su solidaridad con el gobierno y la gente de Qatar y enfatizó su compromiso de apoyar todos los esfuerzos diplomáticos para lograr una paz justa, integral y sostenible en el Medio Oriente bajo una solución de dos estados», dijo Seskab Teddy.

La conversación entre el presidente Prabowo y Emir Sheikh Tamim refleja la cercanía de la amistad entre Indonesia y Qatar.

Además, este paso también muestra el compromiso de Indonesia de continuar desempeñando un papel activo en el mantenimiento de la estabilidad de la región mientras lucha por la justicia para el pueblo palestino a través de una solución pacífica y sostenible.

Se sabe que al menos seis personas murieron en el primer ataque en Qatar, que había sido un mediador para poner fin a la guerra israelí en Gaza. Hamas Dicho cinco personas fueron asesinadas, incluido el hijo y el asistente de su líder principal, Khalil Al-Hayya, mientras que Qatar dijo que un oficial de seguridad estaba entre los que murieron en el bombardeo el martes.



Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani

El Ministerio de Asuntos del Interior de Qatari declaró que el cabo Bader Saad Mohammed Al-Humaidi al-Dosari, miembro de las Fuerzas de Seguridad Nacional (Lekhwiya), «Die Syahid» al llevar a cabo sus deberes. Varios personal de seguridad también resultaron heridos en el ataque, la declaración del Ministerio del Interior Qatar.

Sin embargo, Hamas declaró que sus líderes, quienes, según Israel eran el objetivo, habían sobrevivido al esfuerzo de asesinato. Hamas describió el ataque como «crimen atroz, agresión descarada y violaciones sorprendentes contra todas las normas y leyes internacionales».