Israel será el objetivo si Estados Unidos ataca por protestas: Irán







Protestas a nivel nacional desafiantes IránDebido a la teocracia, los manifestantes inundaron las calles de la capital del país y de su segunda ciudad más grande hasta el domingo, superando la barrera de las dos semanas, mientras la violencia en torno a las manifestaciones ha matado al menos a 116 personas, dijeron activistas.

Con Internet caído en Irán y las líneas telefónicas cortadas, evaluar las manifestaciones desde el extranjero se ha vuelto más difícil. Pero el número de muertos en las protestas ha aumentado, mientras que otras 2.600 personas han sido detenidas, según la Agencia de Noticias Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos.

Mientras tanto, el presidente del parlamento iraní advirtió que el ejército estadounidense e Israel serían «objetivos legítimos» si Estados Unidos ataca a la República Islámica, como amenazó el presidente Donald Trump. Qalibaf hizo la amenaza mientras los legisladores subían al estrado del parlamento iraní gritando: «¡Muerte a Estados Unidos!».

Aquellos en el extranjero temen que el bloqueo de información envalentone a los miembros de línea dura dentro de los servicios de seguridad de Irán para lanzar una sangrienta represión, a pesar de las advertencias de Trump de que está dispuesto a atacar la República Islámica para proteger a los manifestantes pacíficos.

Trump ofreció apoyo a los manifestantes y dijo en las redes sociales que «Irán está buscando la LIBERTAD, tal vez como nunca antes. ¡¡¡Estados Unidos está listo para ayudar!!!». El New York Times y el Wall Street Journal, citando a funcionarios estadounidenses anónimos, dijeron el sábado por la noche que a Trump se le habían dado opciones militares para un ataque a Irán, pero no había tomado una decisión final.

El Departamento de Estado advirtió por separado: «No jueguen con Presidente Trump. Cuando dice que hará algo, lo dice en serio».

manifestaciones del parlamento

La televisión estatal iraní retransmitió en directo la sesión del parlamento. Qalibaf, un hombre de línea dura que se postuló para la presidencia en el pasado, pronunció un discurso aplaudiendo a la policía y a la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán, en particular a su totalmente voluntario Basij, por haberse «mantenido firme» durante las protestas.

«El pueblo de Irán debe saber que los trataremos de la manera más severa y castigaremos a los que sean arrestados», dijo Qalibaf.

Luego amenazó directamente a Israel, «el territorio ocupado», como él lo llamaba, y al ejército estadounidense, posiblemente con un ataque preventivo.

«En caso de un ataque contra Irán, tanto el territorio ocupado como todos los centros, bases y barcos militares estadounidenses en la región serán nuestros objetivos legítimos», dijo Qalibaf. «No nos consideramos limitados a reaccionar después de la acción y actuaremos en función de cualquier signo objetivo de amenaza».

Aún no está claro qué tan serio es Irán al lanzar un ataque, particularmente después de ver sus defensas aéreas destruidas durante la guerra de 12 días en junio con Israel. Cualquier decisión de ir a la guerra recaería en el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, de 86 años.

El A NOSOTROS El ejército ha dicho que en Medio Oriente está «con fuerzas que abarcan todo el rango de capacidad de combate para defender nuestras fuerzas, nuestros socios y aliados y los intereses de Estados Unidos».

Protestas en Teherán y Mashhad

Vídeos en línea enviados desde Irán, probablemente utilizando transmisores satelitales Starlink, supuestamente mostraban a manifestantes reunidos en el barrio Punak del norte de Teherán. Allí, parecía que las autoridades cerraron las calles y los manifestantes agitaban sus teléfonos móviles encendidos. Otros golpeaban metales mientras estallaban fuegos artificiales.

Otras imágenes supuestamente mostraban a manifestantes marchando pacíficamente por una calle y a otros tocando las bocinas de sus autos en la calle.

En Mashhad, la segunda ciudad más grande de Irán, a unos 725 kilómetros al noreste de Teherán, las imágenes supuestamente mostraban a manifestantes enfrentándose a las fuerzas de seguridad. En la calle se podían ver escombros y contenedores de basura en llamas, bloqueando el camino. Mashhad es el hogar del santuario del Imam Reza, el más sagrado del Islam chiita, lo que hace que las protestas allí tengan un gran significado para la teocracia del país.

Al parecer también se produjeron protestas en Kerman, 800 kilómetros al sureste de Teherán.

El domingo por la mañana, la televisión estatal iraní siguió el ejemplo de los manifestantes, haciendo que sus corresponsales aparecieran en las calles de varias ciudades para mostrar áreas tranquilas con un sello de fecha en la pantalla. Teherán y Mashhad no fueron incluidos. También mostraron manifestaciones progubernamentales en Qom y Qazvin.

Jamenei ha anunciado una próxima represión, a pesar de las advertencias de Estados Unidos. Teherán intensificó sus amenazas el sábado, y el fiscal general de Irán, Mohammad Movahedi Azad, advirtió que cualquiera que participe en las protestas será considerado un «enemigo de Dios», un cargo penado con la pena de muerte. La declaración llevada a cabo por estado iraní La televisión dijo que incluso aquellos que «ayudaran a los alborotadores» enfrentarían cargos.

Más manifestaciones previstas para el domingo

La teocracia iraní cortó el jueves a la nación de Internet y de las llamadas telefónicas internacionales, aunque permitió que algunos medios estatales y semioficiales publicaran. La red de noticias Al Jazeera, financiada por el estado de Qatar, informó en vivo desde Irán, pero parecía ser el único medio extranjero importante capaz de trabajar.

El príncipe heredero exiliado de Irán, Reza Pahlavi, que convocó a protestas el jueves y el viernes, pidió en su último mensaje que los manifestantes salieran a las calles el sábado y el domingo. Instó a los manifestantes a portar la antigua bandera iraní del león y el sol y otros símbolos nacionales utilizados durante la época del sha para «reclamar espacios públicos como propios».

El apoyo de Pahlavi a y desde Israel ha generado críticas en el pasado, particularmente después de la guerra de 12 días. Los manifestantes han gritado en apoyo al sha en algunas protestas, pero no está claro si eso es apoyo al propio Pahlavi o un deseo de regresar a una época anterior a la Revolución Islámica de 1979.

El demostraciones comenzó el 28 de diciembre por el colapso de la moneda rial iraní, que se cotiza a más de 1,4 millones por dólar, mientras la economía del país se ve presionada por las sanciones internacionales impuestas en parte por su programa nuclear. Las protestas se intensificaron y se convirtieron en llamados que desafiaban directamente la teocracia de Irán.

