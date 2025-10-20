Israel renueva la aplicación del alto el fuego después de realizar ataques contra el ataque de Hamas







El Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunció el domingo que ha «renovado la aplicación» del acuerdo de alto el fuego tras una serie de ataques aéreos en Gaza, lanzados en represalia por lo que afirma ser ataques contra sus fuerzas por parte de Hamás, describiéndolos como «violaciones flagrantes» del acuerdo.

«De acuerdo con la directiva del nivel político, y luego de una serie de ataques significativos en respuesta a las violaciones de Hamas, las FDI han comenzado a aplicar nuevamente el alto el fuego, de acuerdo con los términos del acuerdo. Las FDI continuarán defendiendo el acuerdo de alto el fuego y responderán firmemente a cualquier violación del mismo», dijo el ejército en una publicación en X.

Más temprano ese mismo día, las FDI informaron que habían llevado a cabo ataques aéreos contra docenas de sitios vinculados a Hamás en todo el país. Gaza. Estos incluían instalaciones de almacenamiento de armas, posiciones de tiro, células terroristas y aproximadamente 6 kilómetros de túneles subterráneos supuestamente utilizados para planificar ataques contra Israel. En la operación se utilizaron más de 120 municiones, según las FDI.

Los ataques de las FDI siguen a una escalada de los militantes de Hamas en el área de Rafah en el sur de Gaza, donde las fuerzas de defensa afirman que un misil antitanque y disparos fueron dirigidos a las tropas de las FDI que operaban para desmantelar la infraestructura terrorista, de acuerdo con los términos del alto el fuego.

«Hoy temprano, los terroristas dispararon un misil antitanque y disparos contra las tropas de las FDI que operaban para desmantelar la infraestructura terrorista en el área de Rafah. En respuesta, las FDI han comenzado a atacar el área para eliminar la amenaza y desmantelar los túneles y las estructuras militares utilizadas para la actividad terrorista. Estas acciones terroristas constituyen una violación flagrante del acuerdo de alto el fuego, y las FDI responderán con firmeza», dijeron las FDI. dijo en otra publicación.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, expresó sus condolencias a las familias de dos soldados de las FDIEl mayor Yaniv Kula y el sargento Itay Ya`avetz, que murieron en el incidente de Rafah.

«En nombre de todo el pueblo de Israel, mi esposa y yo enviamos nuestras más sentidas condolencias a las familias de los soldados de la Brigada Nahal, el mayor Yaniv Kula y el sargento Itay Ya`avetz, de bendita memoria, que cayeron en el difícil incidente de Rafah», dijo Netanyahu en un comunicado.

«También envío deseos de una pronta recuperación a nuestros heridos en ese incidente. Yaniv e Itay lucharon valientemente contra los asesinos de Hamas para proteger la seguridad de Israel. Su coraje y heroísmo serán apreciados en nuestros corazones para siempre. Que su memoria sea una bendición», añadió.

Mientras tanto, el Oficina de prensa de Gaza informó que 97 personas han muerto y otras 230 han resultado heridas desde que entró en vigor el alto el fuego el 10 de octubre.

En una declaración publicada en Telegram, la oficina acusó al ejército israelí de llevar a cabo 80 violaciones desde el 10 de octubre, calificándolas de «violaciones flagrantes y claras» del acuerdo de alto el fuego y del derecho internacional humanitario.

Según Al Jazeera, citando fuentes hospitalarias en Gaza, al menos 42 palestinos murieron por fuego militar israelí en múltiples áreas de la Franja de Gaza el domingo, marcando uno de los días más mortíferos desde que entró en vigor el alto el fuego mediado por Estados Unidos.

A pesar de la tregua, el último aumento en violencia ha elevado el número total de muertos en Gaza a 68.159 y el número de heridos a 170.203 desde que comenzó el conflicto el 7 de octubre de 2023.

