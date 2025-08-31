Israel pronto detendrá o lenta ayuda al norte de Gaza a medida que crece la ofensiva militar







Israel pronto detendrá o lenta la ayuda humanitaria en partes del norte de Gaza, ya que expande su ofensiva militar contra Hamas, dijo un funcionario el sábado, un día después Ciudad de Gaza fue declarado una zona de combate.

Es probable que la decisión traiga más condena al gobierno de Israel a medida que crece la frustración en el país y en el extranjero por condiciones terribles tanto para los palestinos como para los rehenes restantes en Gaza después de casi 23 meses de guerra.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con los medios de comunicación, le dijo a Associated Press que Israel detendrá a Airdrops sobre la ciudad de Gaza en los próximos días y reducirá la cantidad de camiones de ayuda que llegan a medida que se prepara para evacuar cientos de miles de personas al sur.

Israel el viernes terminó las pausas diurnas en la lucha para permitir la entrega de ayuda, describiendo la ciudad de Gaza como una fortaleza de Hamas y alegando que una red de túneles permanece en uso. Las Naciones Unidas y los Socios han dicho que las pausas, las aerdrops y otras medidas recientes estuvieron muy lejos de los 600 camiones de ayuda necesarios diariamente en Gaza.

`Nos fuimos porque el área se volvió inalámbrica,` Fadi al-Daour, desplazada de la ciudad de Gaza, dijo cuando los vehículos se apilaban con personas y pertenencias rodadas a través de un paisaje destrozado. `Nadie está buscando, y no hay periodistas para filmar. No hay nada.

Se identifican los restos de otro rehén

Primer ministro Benjamin Netanyahu `S. La oficina anunció que los restos de un rehén que Israel dijo el viernes que se había recuperado en Gaza eran de Idan Shtivi. Fue secuestrado del Festival de Música Nova en el ataque liderado por Hamas el 7 de octubre de 2023, lo que provocó la guerra. Cuarenta y ocho rehenes ahora permanecen en Gaza de los más de 250 incautados. Israel ha creído que 20 todavía están vivos.

Sus seres queridos temen que la ofensiva militar en expansión los ponga en peligro aún más, y se recuperaron nuevamente el sábado para exigir un acuerdo de alto el fuego para llevar a todos a casa.

`Netanyahu, si otro rehén viviente regresa en una bolsa, no solo serán los rehenes y sus familias que pagan el precio. Tendrás la responsabilidad del asesinato premeditado, `Zahiro Shahar Mor, sobrino del rehén Avraham Munder, dijo en Tel Aviv.

Un movimiento de población masivo que viene

En los últimos días, el ejército de Israel ha aumentado las huelgas en las afueras de la ciudad de Gaza, donde la hambruna fue documentada y declarada recientemente por expertos en seguridad alimentaria global.

Para el sábado, no había habido aviones de aire durante varios días en Gaza, un descanso de casi todos los días. El ejército de Israel no respondió a una solicitud de comentarios ni dijo cómo proporcionaría ayuda a Palestinos Durante otro cambio importante en la población de Gaza de más de 2 millones de personas.

`Tal evacuación desencadenaría un movimiento de población masivo que ninguna área en la tira de Gaza puede absorber, dada la destrucción generalizada de la infraestructura civil y la escasez extrema de alimentos, agua, refugio y atención médica,» Mirjana Spoljaric, presidente de la Cruz Roja, dijo en una declaración.

Es imposible que se pueda hacer una evacuación masiva de la ciudad de Gaza de una manera segura y digna, dijo.

Asesinado mientras busca comida

Las imágenes de video AP mostraron varias explosiones grandes en Gaza durante la noche. El ejército de Israel el sábado por la noche dijo que había golpeado a un miembro clave de Hamas en el área de la ciudad de Gaza, sin detalles.

Una huelga israelí en una panadería en Nasr de la ciudad de Gaza El vecindario mató a 12 personas, incluidas seis mujeres y tres niños, dijo el director del Hospital Shifa a la AP, y una huelga sobre el vecindario de Rimal mató a siete. Hamas en un comunicado llamó a la huelga en un edificio residencial en Rimal una escalada brutal contra civiles.

Los disparos israelíes mataron a cuatro personas que intentaban obtener ayuda en el centro de Gaza, según funcionarios de salud del Hospital Al-Awda, donde se tomaron los cuerpos. El Ministerio de Salud de Gaza dijo que otras 10 personas murieron como resultado de la inanición y la desnutrición en las últimas 24 horas, incluidos tres niños. Dijo que al menos 332 palestinos han muerto por causas relacionadas con la desnutrición durante la guerra, incluidos 124 niños.

Al menos 63,371 palestinos han muerto en Gaza durante la guerra, dijo el ministerio, que no dice cuántos son combatientes o civiles, pero dice que alrededor de la mitad han sido mujeres y niños. El ministerio es parte del gobierno dirigido por Hamas y está atendido por profesionales médicos. La ONU y los expertos independientes lo consideran la fuente más confiable de las bajas de guerra. Israel disputa sus cifras pero no ha proporcionado las suyas.

