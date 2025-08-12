Israel: prohibición impuesta a incendios abiertos en lugares públicos debido a una onda de calor masiva







Israel El Comisionado de Bomberos y Rescate firmó una orden que prohíbe la iluminación de incendios en áreas abiertas en todo el país desde el jueves 7 de agosto de 2025 hasta el domingo 31 de agosto de 2025 a la medianoche. El orden surge del miedo a los incendios forestales y más, ya que Israel está sufriendo a través de su peor ondas de calor en un siglo.

La orden de prohibición de incendios se aplica a todo Israel, excepto el área al sur de Carretera 25 (El camino que conecta la intersección de netivot Sheva-Dimona-Dimona-Beer), y prohíbe la iluminación de los incendios en áreas abiertas. El trabajo técnico que crea un incendio o un incendio se llevará a cabo de acuerdo con las disposiciones de la orden.

