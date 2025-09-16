Israel presenta ‘The Sea’ para la carrera de largometrajes internacionales de los Oscars

«El mar», un drama conmovedor sobre un niño palestino de que arriesga su vida para ir a la playa por primera vez en Tel Aviv, representará Israel en la carrera internacional en los Oscar.

La película, dirigida por Shai Carmeli Pollak y producida por Baher Agbariya, ganó la Mejor Película en los Premios Ophir, el equivalente israelí a los Oscar, que califica la película como la presentación oficial del país. La película también ganó el mejor guión, el mejor actor de la estrella palestina de 13 años Muhammad Gazawi, el mejor actor de reparto de Khalifa Natour y la mejor partitura original.

Los premios Ophir son votados por la Academia Israelí de Cine y Televisión, que reúne a casi 1,100 cineastas, productores y actores.

«La academia felicita al director Shai Carmeli Pollak y al productor Baher Agbariya por este trabajo poderoso y conmovedor. El cine israelí una vez más demuestra su relevancia y capacidad para responder a realidades complejas y dolorosas», dijo Assaf Amir, presidente de la Academia de Fileno de Israel.

“Esta es una película llena de empatía, para todos los seres humanos, y especialmente para su protagonista, un niño palestino cuyo único sueño es ver el mar«, Dijo Amir, y agregó que» el cine israelí, una vez más, se demuestra y responde a una realidad dolorosa y compleja «.

Filmado en árabe y hebreo, «el mar» es «una película sensible y empática, en general la humanidad en general, y hacia su protagonista en particular, un niño palestino cuyo único deseo es llegar al mar», dijo Amir.

También un productor de cine con créditos que incluyen «Chazarot» y «Blue Box», Amir destacó el Significado simbólico de la victoria de «The Sea» En medio de la guerra en Gaza y repetidos ataques del gobierno israelí en la industria cinematográfica de izquierda, que también está siendo debilitada por las llamadas de boicot. La semana pasada, casi 4,000 nombres de la industria del entretenimiento, incluidos Estrellas de Hollywood como Emma Stone y Joaquin PhoenixFirmó una petición pidiendo un boicot de las instituciones de cine israelíes «cómplices en los crímenes de guerra» en Gaza. Y a principios de esta semana, en los Emmy Awards, Javier Bardem llamado para un «bloqueo comercial y diplomático y sanciones contra Israel».

«En la dura realidad en la que vivimos, ya que la guerra interminable en Gaza tiene un terrible peaje en la muerte y la destrucción, la capacidad de ver el ‘otro’, incluso si no es de su propia gente, me da un pequeño salto», dijo. “Ante los ataques del gobierno israelí contra el cine y la cultura israelíes, y las llamadas de partes de la comunidad cinematográfica internacional para boicotearnos, la selección de ‘The Sea’ es una respuesta poderosa y rotunda.

Amir también aplaudió el hecho de que el «mar», como muchas películas producidas en Israel, es una «película en idioma árabe, nacida de la colaboración entre los israelíes judíos y palestinos».

«The Sea» fue una de varias películas contra la guerra en los Premios Ophir Awards, junto con Nadav Lapid«SÍ» y el «oxígeno» de Netalie, todos los cuales fueron financiados con la ayuda del Fondo de Cine de Israel.