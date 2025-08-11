Israel PM Netanyahu respalda la acción militar de Gaza, sugiere un alcance más amplio







Primer ministro israelí Benjamin Netanyahu El domingo defendió una nueva ofensiva militar en Gaza que es más amplia de lo anunciado anteriormente, declarando frente a una condena creciente en el hogar y en el extranjero que Israel no tiene más remedio que terminar el trabajo y completar la derrota de Hamas.

A pesar de que más israelíes expresan su preocupación por la Guerra de 22 meses, Netanyahu dijo que el gabinete de seguridad la semana pasada instruyó el desmantelamiento de las fortalezas de Hamas no solo en la ciudad de Gaza sino también en los ‘Camps Central’ y Muwasi. Una fuente familiarizada con la operación, que habló bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con los medios de comunicación, confirmó que Israel lo planea en ambas áreas.

Los campamentos `refugiando más de medio millón de personas desplazadas, según la ONU, no habían sido parte del anuncio de Israel el viernes. No estaba claro por qué, aunque Netanyahu enfrentó críticas este fin de semana dentro de su coalición gobernante que atacaba Ciudad de Gaza no fue suficiente. Netanyahu dijo que habría «zonas seguras», pero tales áreas designadas han sido bombardeadas en el pasado.

A última hora del domingo, se informó un bombardeo pesado en la ciudad de Gaza. Poco antes de la medianoche, la locutor Al Jazeera dijo que el corresponsal Anas Al-Sharif fue asesinado en una huelga. Rami Mohanna, directora administrativa del cercano Hospital Shifa, dijo que la huelga golpeó una tienda de campaña para periodistas de Al Jazeera fuera de las paredes del hospital. Junto con Al-Sharif, otros tres periodistas y un conductor fueron asesinados.

El ejército de Israel lo confirmó, afirmando que Al-Sharif había « posa como periodista ‘y alegando que estaba con Hamas. Al-Sharif había negado tener alguna afiliación política. El comité de proteger a los periodistas el mes pasado dijo que estaba gravemente preocupado por su seguridad y dijo que estaba atacado por un Militar israelí Campaña de frotis.

Netanyahu habló con Trump sobre el plan

La oficina de Netanyahu el domingo por la tarde dijo que había hablado con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre el plan y le agradeció su «apoyo firme».

Rechazando el hambre en Gaza, así como una «campaña global de mentiras», Netanyahu habló con medios extranjeros justo antes de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones UnidasUna plataforma de indignación pero poca acción en la guerra.

`Nuestro objetivo no es ocupar Gaza, nuestro objetivo es liberar a Gaza,» Netanyahu afirmó «. Los objetivos, dijo, incluyen desmilitarizar el territorio, el ejército israelí que tiene «control de seguridad» y una administración civil no israelí a cargo.

Israel quiere aumentar el número de sitios de distribución de ayuda en Gaza, dijo, pero en una sesión informativa posterior a los medios locales, afirmó: `No hay hambre. No había hambre. Hubo escasez, y ciertamente no había una política de hambre «.

Netanyahu también dijo que ha ordenado al ejército de Israel a «traer más periodistas extranjeros», lo que sería un desarrollo sorprendente, ya que no se les ha permitido ingresar a Gaza más allá de las incrustaciones militares durante la guerra.

Nuevamente culpó a muchos de los problemas de Gaza en el Grupo militante de Hamasincluyendo muertes civiles, destrucción y escasez de ayuda. «Hamas todavía tiene miles de terroristas armados», afirmó, y agregó que los palestinos están «pidiendo» que sean liberados de ellos.

Hamas respondió con una larga declaración que resumía los comentarios de Netanyahu como «mentiras descaradas».

Estados Unidos defiende a Israel en la reunión del Consejo de Seguridad

El Estados Unidos Defended Israel, diciendo que tiene derecho a decidir qué es lo mejor para su seguridad. Llamó a las acusaciones de genocidio en Gaza False. Estados Unidos tiene poder de veto en el consejo y puede bloquear las acciones propuestas allí.

Otros miembros del consejo, y los funcionarios de la ONU, expresaron alarma. China calificó el «castigo colectivo» de personas en Gaza inaceptables. Rusia advirtió contra una ‘intensificación imprudente de las hostilidades’.

`Esta ya no es una crisis de hambre inminente; Esto es hambre «, dijo Ramesh Rajasingham con la oficina humanitaria de la ONU. `Las condiciones humanitarias son más que horribles. Francamente nos hemos quedado sin palabras para describirlo.

Israel enfrenta una acción en crecimiento incluso por sus aliados más cercanos. Netanyahu dijo que el canciller Friedrich Merz de Alemania había `abrochado ‘bajo’ las crecientes críticas internacionales al detener las exportaciones de equipos militares a Israel que podrían usarse en Gaza. Merz, por su parte, le dijo a la emisora pública Ard que Alemania e Israel estaban hablando de «muy críticamente», pero las políticas generales de amistad de Berlín no han cambiado.

