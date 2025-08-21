Israel planea una nueva fase de la guerra de Gaza, para llamar a 60,000 reservistas







Israel se está preparando para lanzar una operación militar ampliada en Ciudad de GazaPosiblemente en los próximos días, incluso cuando los negociadores se apresuran a llevar a Israel y Hamas a un alto el fuego para terminar 22 meses de lucha. El ejército israelí dijo el miércoles que el Ministro de Defensa del país ha aprobado planes para comenzar una nueva fase de operaciones en algunas de las áreas más densamente pobladas de Gaza, y que llamaría a 60,000 reservistas y alargaría el servicio de 20,000 reservistas adicionales que actualmente sirven.

Un funcionario dijo que los militares operarán en partes de la ciudad de Gaza, donde el ejército israelí aún no ha operado y donde cree que Hamas todavía está activo. Israel también aprobó un controvertido proyecto de asentamiento en Cisjordania ocupada que reduciría efectivamente el territorio en dos, y que los palestinos y los grupos de derechos dicen que podrían destruir los planes para un futuro estado palestino.

El desarrollo de la liquidación en E1, se ha considerado durante décadas y recibió la aprobación final del Comité de Planificación y Construcción Después de las últimas peticiones en su contra fueron rechazadas el 6 de agosto.

Mientras tanto, los Emiratos Árabes Unidos llevaron a cabo la 75ª Airdrop of Aid bajo la operación de ‘Aves de la bondad’, en cooperación con Jordania y con la participación de Alemania, Italia, Francia, los Países Bajos, Singapur e Indonesia. Tres palestinos murieron de desnutrición en Gaza en las 20 horas hasta el miércoles.

Plan de $ 1.4 BN para aumentar la producción de tanques

El Gobierno israelí ha aprobado un plan importante para acelerar la producción de tanques Merkava y los transportistas de personal blindado Tiger y Eitan, con un presupuesto superior a $ 1.4 mil millones. El programa de aceleración de armadura, dirigido por la administración de Merkava y Vehicle, ampliará la infraestructura de producción en todo el país, incluso en las regiones periféricas, y aumentará el grupo de proveedores nacionales. El plan ahora espera la aprobación del Comité de Presupuesto de Defensa de la Knéset antes de que se puedan finalizar los contratos de adquisición.

