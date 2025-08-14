Israel planea reubicar a los gazanes en Sudán del Sur, Netanyahu llama ‘migración voluntaria’

Tel Aviv, Viva – Varias oficinas Israel propuso una transferencia forzada de palestinos de Gaza– El paso al que se conoce el Grupo de Derechos Humanos como un desalojo forzado y una violación del derecho internacional.

Agencia de noticias Associated Press (AP) anteriormente informó que los dos países estaban involucrados en negociaciones con respecto a la propuesta de Israel de forzar a los palestinos forzados a Gaza a Sudán del SurCitando a seis personas que conocen el problema.

También surgieron preocupaciones de que a los palestinos que se conmovieron no se les permitiría regresar a la región, de modo que abrió oportunidades para que Israel anexe la región de Gaza y reconstruya los asentamientos allí, como lo llamaron los ministros de derecha en el gobierno israelí.

Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu (Doc: foto AP) Foto : Viva.co.id/natania longdong

Primer ministro israelí Benjamin Netanyahu Anteriormente apoyó lo que llamó «migración voluntaria» para la mayoría de los residentes de Gaza, una política que estaba asociada con la declaración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, antes.

«Creo que lo correcto, incluso de acuerdo con la ley de la guerra que sé, es dejar que la población vaya, y luego entres con toda tu fuerza contra el enemigo que todavía está allí», dijo Netanyahu el martes en una entrevista con i24Una estación de televisión israelí. No se refirió a Sudán del Sur.

Sin embargo, AP Informando que Israel y los Estados Unidos han presentado una propuesta similar a Sudán, Somalia y la región de Somalilandia que se separaron.

Sudán del Sur ha negado haber tenido una discusión con Israel sobre el potencial del «residencial» de los palestinos de Gaza en el país de África Oriental.

Sudán del Sur «negó firmemente los recientes informes de los medios de comunicación que afirmaban que el Gobierno de la República del Sur de Sudán estaba discutiendo con el Estado de Israel con respecto al re-establecimiento de ciudadanos palestinos de Gaza en Sudán del Sur», dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado el miércoles.

El Ministerio de Asuntos Exteriores declaró que el reclamo no tenía fundamento y no reflejaba la posición o la política oficial del «gobierno de Sudán del Sur».

Sudán del Sur ha luchado por recuperarse de una guerra civil que estalló poco después de la independencia en 2011, que mató a casi 400,000 personas y causó que parte del país enfrentara hambre. Este país ha acomodado a una gran población de refugiados de conflictos en los países vecinos.

El líder de la sociedad civil de Sudán del Sur, Edmund Yakani, le dijo que AP que el país «no debería ser un vertedero para las personas … y puede no aceptar a las personas como una herramienta de negociación para mejorar las relaciones».

Joe Szlavik, fundador de la firma del lobby estadounidense en colaboración con Sudán del Sur, dijo que los funcionarios de Sudán del Sur habían dado una información sobre las negociaciones.

Según Szlavik, el país quería que el gobierno de Trump revocara la prohibición de viajar y eliminara las sanciones contra varias élites del sur de Sudán.

Peter Martell, un periodista, dijo: «Sudán del Sur que carece de dinero requiere aliados, ganancias financieras y cualquier seguridad diplomática que pueda obtener».

El gobierno de Trump había presionado previamente a varios países para recibir deportación, y Sudán del Sur había recibido ocho personas deportadas de los Estados Unidos en función de las políticas de deportación masiva del gobierno.