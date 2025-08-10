Israel planea hacerse cargo de la ciudad de Gaza después de dos años de guerra







Israel dijo el viernes que intensificará su guerra de 22 meses con Hamas Al hacerse cargo de la ciudad de Gaza, conmovedores temores de civiles palestinos y rehenes israelíes que aún se mantienen en Gaza, y renovando la presión internacional para el fin del conflicto. La guerra aérea y terrestre de Israel ha matado a decenas de miles de personas en Gaza, desplazó a la mayor parte de la población y destruyó y empujó el territorio hacia la hambruna. El momento de otra operación de tierra importante no está claro. Probablemente requerirá movilizar a miles de tropas y evacuar por la fuerza a civiles, casi seguro que empeora la crisis humanitaria de Gaza.Israel Ya controla alrededor de las tres cuartas partes del territorio.

Hamas rechazó los planes de Israel. «La expansión de la agresión contra nuestro pueblo palestino no será un paseo por el parque», dijo el grupo en un comunicado. El nuevo plan de Israel puede estar dirigido en parte a presionar a Hamas para que acepte un alto el fuego en los términos de Israel. También puede reflejar las reservas del jefe de gabinete militar de Israel, el teniente Gen Eyal Zamir, quien supuestamente advirtió que las operaciones en expansión pondrían en peligro a los 20 rehenes vivientes restantes en poder de Hamas y esforzarse aún más en el ejército de Israel después de casi dos años de guerras regionales. El ejército «se preparará para tomar el control de la ciudad de Gaza mientras brinda ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate», Netanyahu’s dijo la oficina en un comunicado.

